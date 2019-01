Annuncio

Annuncio

Come mai Irama non era invitato alla festa di compleanno di Giulia De Lellis? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip nelle ultime ore, precisamente da quando si è saputo che il cantante non era a Roma per omaggiare la sua dolce metà e i suoi primi 23 anni [VIDEO]. Intercettato a cena, da tutt'altra parte, da alcuni paparazzi, inoltre, Filippo Maria ha chiesto pubblicamente loro di smetterla di fargli foto e di pensare alla musica e non alle chiacchiere.

Che ci siano già dei problemi tra l'amata influencer e il vincitore di Amici?

Festa di compleanno a Roma per la De Lellis: Irama grande assente

Venerdì 18 gennaio, a Roma, c'è stato il party che ha organizzato Giulia De Lellis per i suoi 23 anni [VIDEO], una festa che è stata documentata nei dettagli dalla festeggiata su Instagram con foto e video esclusivi.

Advertisement

A catturare l'attenzione degli amanti della cronaca rosa l'altra sera, però, è stata soprattutto l'assenza tra gli invitati di una persona molto cara alla ragazza: il fidanzato Irama.

Dopo aver trascorso qualche giorno sula neve con il cantante, infatti, la romana è tornata a casa per preparare al meglio la festa a tema alla quale hanno partecipato tutti i suoi familiari e gli amici più cari, sia quelli della Capitale che quelli di Verona.

I tantissimi fan della giovane, però, non hanno potuto non domandarsi come mai Filippo Maria non fosse tra gli ospiti della cena che c'è stata per il compleanno della sua dolce metà, anzi, si sono chiesti perché si trovava da tutt'altra parte a mangiare con il suo staff.

La De Lellis, nelle tante "Stories" che ha caricato sul suo profilo qualche ora fa, non ha mai parlato di Irama e dei motivi che hanno portato alla sua assenza alla festa.

Advertisement

I migliori video del giorno

La ragazza, anzi, si è mostrata sorridente e felice per tutto il tempo, circondata dalle persone che le vogliono bene e che non vedevano l'ora di omaggiarla con un party indimenticabile.

Irama contro i paparazzi: 'Basta foto, fatemi mangiare'

Mentre Giulia si divertiva tra balli scatenati e selfie con gli amici, Irama usava Instagram per far sapere di essere a cena in un posto con alcune persone che lavorano con lui. Con un paio di video che ha pubblicato nelle sue "Stories", inoltre, il cantautore ha fatto sapere che, fuori dal ristorante dove si trovava, c'erano dei paparazzi che stavano immortalando ogni suo movimento.

Rivolgendosi direttamente ai fotografi presenti, il ragazzo ha detto: "Ecco a voi i miei migliori amici. Ciao, come ti senti ad essere ripreso? Fatemi mangiare. Basta fare foto. Niente gossip, viva la musica".

Il vincitore di Amici, dunque, è sembrato piuttosto scocciato dalla presenza di un gruppo di paparazzi fuori dal locale dove stava cenando, tanto da averli invitati a smetterla di scattare perché a lui le chiacchiere non interessano.

Il fatto che Filippo Maria non abbia preso parte alla festa di compleanno della De Lellis, però, non può non essere considerato un campanello d'allarme: è la prima vola da quando si sono fidanzati, infatti, che i due giovani decidono di non condividere un evento così importante. Che ci sia in corso la prima crisi per una delle coppie più discusse degli ultimi mesi?