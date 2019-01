Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte e questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata del trono classico in onda su Canale 5, è stata trasmessa la registrazione dell'epilogo del trono di Andrea Cerioli, il tronista bolognese che ha scelto di mettere la parola fine alla sua avventura senza attendere il momento della scelta all'interno della villa. Il tronista si è così congedato dalla trasmissione rivelando di voler conoscere meglio la corteggiatrice Arianna, che nel momento della dichiarazione d'amore non ha potuto dire di no.

Andrea e Arianna dopo la scelta a Uomini e donne: le prime foto insieme

Le gossip news su Uomini e donne rivelano che dopo il fatidico sì finale, in studio c'è stata la consueta pioggia di petali rossi che ha fatto da sfondo al primo vero bacio ufficiale della coppia Andrea-Arianna, la quale è stata accolta positivamente dal pubblico in studio.

Non tutti, però, hanno visto di buon occhio questa storia: gli opinionisti, per esempio, temevano che Andrea e Arianna si conoscessero già prima della partecipazione al programma e che addirittura fossero d'accordo sull'epilogo finale.

I due, però, hanno preferito sorvolare sulle critiche e subito dopo la scelta sono andati via insieme dallo studio di Uomini e donne, pronti a vivere la loro storia lontani dalle telecamere. Ma cos'è successo subito dopo il fatidico sì finale? Le ultime di gossip sulla coppia arrivano direttamente dal loro profilo Instagram, dove in queste ore hanno postato le prime foto ufficiali insieme.

La dedica d'amore di Arianna ad Andrea dopo il sì

Andrea, nel dettaglio, ha pubblicato due scatti che lo ritraggono in compagnia della sua amata Arianna: fotografie decisamente molto tenere che sono state subito prese d'assalto dai fan, al punto da ottenere quasi mezzo milione di like nel giro di poche ore.

Arianna, invece, è andata oltre e oltre alla foto che la vede protagonista con il suo nuovo fidanzato, ha anche aggiunto una dedica d'amore.

La ragazza ha scritto che fin dal primo momento in cui ha visto Andrea in studio a U&D, ha capito che quegli occhioni buoni facevano al caso suo. 'Ad oggi voglio dirti che sei la cosa migliore che potesse capitarmi', ha scritto la ragazza su Instagram.

E poi, ancora, ha aggiunto che uomini come Andrea non se ne incontrato tutti i giorni e lei è a dir poco fiera di averlo al suo fianco. 'Voglio dirti che sono davvero felice e questo lo devo a te', ha chiosato Arianna.