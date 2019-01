Annuncio

Dopo aver accusato Pierluigi Gollini di aver tradito Giulia Provvedi mentre era nella casa del Grande Fratello VIP, Deianira Marzano ha puntato un nuovo obiettivo: l'influencer, infatti, questa volta ha riportato le chiacchiere che si stanno facendo su un'amata coppia di Uomini e Donne [VIDEO]. Secondo la napoletana, dunque, Cristian Gallella si intratterrebbe sia al telefono che dal vivo con una persona che lei conosce molto bene: un'ex attrice a luci rosse che avrebbe le prove per dimostrare la frequentazione in corso con l'ex tronista.

Deianira punta il dito contro Cristian Gallella su Instagram

Sul suo profilo Instagram, Deianira Marzano ha lanciato una notizia bomba: la napoletana, infatti, ha pubblicato una serie di video nelle sue "Stories" per denunciare un presunto tradimento del quale è venuta a conoscenza.

L'influencer, dunque, sostiene che Cristian Gallella, ex protagonista di Uomini e donne, frequenterebbe un'ex attrice di film per adulti che lei conosce benissimo: sarebbe stata proprio quest'ultima, infatti, a mostrare alla donna i messaggi (sia scritti che vocali) che si scambia quotidianamente con il marito di Tara.

Rivolgendosi proprio alla Gabrieletto, inoltre, Deianira ha detto di essere disposta ad entrare in contatto con lei per dimostrare che quello che racconta corrisponde alla verità.

La coppia nata nel corso di una passata edizione di U&D, [VIDEO] dunque, potrebbe scricchiolare: si vocifera, infatti, che l'ex tronista trascorra parecchie ore in compagnia di una persona che non è sua moglie, e che i due si siano visti anche nel giorno del suo addio al celibato. La Marzano è sembrata piuttosto sicura del Gossip che stava rendendo pubblico sui social network, consapevole che tutti i siti lo avrebbero riportato e soprattutto per nulla dispiaciuta di poter dare dolore ad una donna innamorata come Tara.

Tara e Cristian: U&D, Temptation Island e poi le nozze

La storia d'amore tra la Gabrieletto e Gallella, è iniziata un bel po' di anni fa negli studi di Uomini e Donne: grazie a Maria De Filippi, infatti, i due si sono conosciuti ed innamorati. A distanza da qualche anno dal loro fidanzamento, Tara e Cristian hanno accettato di mettersi alla prova nella primissima edizione di Temptation Island, dalla quale sono usciti più uniti che mai e con la promessa di sposarsi da lì a breve.

Dopo un periodo di crisi raccontato nei dettagli nei salotti di Barbara D'Urso, i piccioncini sono diventati marito e moglie nel 2016; da allora, si sono quasi perse le loro tracce sui giornali di gossip e in televisione perché entrambi hanno deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi a lavori "normali".

Oggi, è Deianira Marzano a riaccendere i riflettori su questa solida coppia; l'influencer accusa il tronista di mancare ripetutamente di rispetto alla moglie, intrattenendosi con un'ex attrice di film a luci rosse.

Le parole della napoletana, avranno delle ripercussioni sul matrimonio di Tara e Cristian?