Annuncio

Annuncio

A pochissimi giorni dal ritorno di Grey's Anatomy [VIDEO] sui teleschermi americani, sono trapelate le prime anticipazioni circa gli episodi che andranno in onda a partire da giovedì 17 gennaio. Il Medical-Drama che si appresta, con l'episodio 331, a divenire il più longevo della televisione americana è pronto a sorprendere il suo numerosissimo pubblico con new entry d'eccezione, clamorosi ritorni dal passato e un pizzico di romanticismo che vedrà protagonista Meredith Grey.

Leggi anche Anticipazioni Il Segreto: Antolina fugge da Puente Viejo dopo il rifiuto di Isaac

Ma le trame dei prossimi tre episodi non sono le uniche notizie con cui la ABC ha deliziato i suoi fan: è di pochi giorni fa la comunicazione riguardante il prolungamento della stagione.

Advertisement

Visto il grande successo sono stati, infatti, ordinati tre episodi aggiuntivi che portano la stagione ad un totale di 25 puntate.

Sinossi ufficiale 15x10 Grey's Anatomy: 'Help, I'm alive"

L'episodio che andrà in onda giovedì 24 gennaio avrà come protagonista assoluto il triangolo amoroso che coinvolge DeLuca, Meredith e Link. Se nel corso della 15x09 la protagonista approfondirà il rapporto con Andrew è proprio in questo episodio che Meredith si concederà il primo appuntamento con il chirurgo ortopedico: "Meredith contesta il comportamento troppo rilassato di Link riguardo l'approccio con un paziente. Maggie è preoccupata per Richard e Jackson non abbiano compreso la gravità della diagnosi di Catherine. DeLuca prende la situazione in mano in sala operatoria quando Owen subisce una battuta d’arresto inaspettata."

L'episodio che si intitolerà "Help, I'm Alive" è stato scritto da Jalysa Conway e Jason Ganzel e diretta da Daniel Willis.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tra le guest star previste Debbie Allen nel ruolo di Catherine Fox, Greg Germann nel ruolo di Tom Koracick e l'intero gruppo di specializzandi.

Trama Grey's Anatomy 15x11

Giovedì 31 gennaio, invece, sarà la volta dell'undicesimo episodio della stagione. Come era stato annunciato ad inizio stagione farà di nuovo la sua comparsa tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial il padre di Meredith [VIDEO]! Ma non è tutto: il dramma farà da padrone nel corso della puntata poichè la 15x11 sarà teatro della complessa operazione di Catherine Fox!

"Amelia e Koracik tentano un complicato intervento chirurgico su Katherine; Richard spinge Meredith a fare visita a suo padre prima che sia troppo tardi per lui."

L'episodio si intitolerà "The Winner Takes It All". Guest star dell'episodio Debbie Allen e Jeff Perry nel ruolo di Tatcher Grey.