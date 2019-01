Annuncio

Si continua a parlare dello scandalo violenze sessuali che riguarda gli attori protagonisti de Il Mondo di Patty, la fortunata serie televisiva che anche da noi in Italia è stata un grandissimo successo. Qualche settimana fa, come ben saprete, è arrivata la dura presa di posizione da parte dell'attrice Thelma Fardin, la quale ha confessato a distanza di anni di aver subito degli abusi sessuali da parte dell'attore Juan Darthes, durante il tour dello spettacolo teatrale della serie. [VIDEO]

Spunta un video che aiuterebbe Juan Darthes

Accuse che sono state rigettate al mittente da parte di Juan, anche se poi l'attore è 'scappato' in Brasile, rendendo ancora più fitto il mistero.

Nelle settimane successive, poi, ci sono state le confessioni di altre attrici della serie tv per ragazzi, le quali hanno rivelato anche loro di aver subito delle violenze sul set.

E in queste ore su tutti i tabloid argentini si parla di un video, che sarebbe stato realizzato subito dopo la notte della violenza, il quale in parte favorirebbe la posizione di Juan. L'attore, infatti, ha dichiarato che subito dopo quella notte tutti gli attori del Mondo di Patty viaggiarono sullo stesso aereo per tornare in Argentina e Thelma si sedette al suo fianco.

'Una persona violentata non si siede accanto al suo stupratore', dichiarò Juan e in queste ore è emerso un video online dove si vede che alcune delle attrici (tra cui Thelma), poco dopo la partenza, cambiarono posto, il che starebbe a significare che effettivamente la ragazza poteva essere seduta al fianco di Juan e la cosa ovviamente suonerebbe male, visto quello che sarebbe successo la sera prima tra i due.

Pesanti accuse contro Thelma da parte della sorella

Sta di fatto che in queste settimane la bella Thelma Fardin ha dovuto fare i conti con un bel po' di segnalazioni che hanno messo in dubbio la sua posizione.

Quella che ha destato maggiore scalpore è stata l'intervista rilasciata da sua sorella, la quale ha puntato il dito contro la ragazza, sostenendo che in realtà si sarebbe inventata tutto in merito alla violenza sessuale e che da anni soffrirebbe di gravi disturbi psichici. [VIDEO]

Accuse che tuttavia sono state prontamente rigettate al mittente da parte dell'avvocato della stessa Thelma, la quale non ha speso parole positive nei confronti della sorella dell'attrice, affermando che si sarebbero aspettati al più presto una sua presa di posizione di questo tipo, dato che la donna in passato è stata vittima di abusi sessuali da parte del padre di Thelma.