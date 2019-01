Annuncio

Non si placano le polemiche riguardanti lo scandalo molestie che ruota intorno al cast della fiction Il Mondo di Patty. Come ben saprete, infatti, qualche settimana fa l'attrice Thelma Fardin, che vestiva i panni di Giusy, ha denunciato pubblicamente l'attore Juan Darthes, raccontando di aver subito delle molestie durante le riprese della serie televisiva. Denuncia alla quale sono seguite quelle di altre attrici protagoniste della fiction anche se in queste ore la sorella di Thelma, si è scagliata contro di lei, ritenendo che in realtà sarebbe tutto una menzogna e che non avrebbe subito alcun tipo di violenza sessuale. [VIDEO]

Dure accuse contro Thelma Fardin: 'Ha mentito sugli abusi'

Nel dettaglio, infatti, la sorella di Thelma ha rilasciato un'intervista in cui si scaglia duramente nei confronti dell'attrice, sostenendo che quanto ha dichiarato in queste settimane non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

Carla Lescano, sorella di Thelma, sostiene che quest'ultima soffrirebbe di disturbi psichici e che in realtà non avrebbe detto il vero nel momento in cui ha denunciato l'attore de Il mondo di Patty.

La Lescano ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, perché ritiene di essere particolarmente sensibile a questo argomento, dato che in passato lei stessa ha subito degli abusi sessuali da parte del padre stesso di Thelma, che successivamente poi è stato condannato.

L'avvocato difende Thelma da sua sorella

Insomma una vera e propria accusa, decisamente grave nei confronti di Thelma Fardin, la quale in questi giorni, nonostante il chiacchiericcio che ruota intorno all'intervista concessa da sua sorella, ha preferito non replicare in prima persona alle polemiche. L'attrice, però, ha fatto parlare il suo avvocato, il quale ha diffuso un comunicato stampa ufficiale con il quale ha provato a fare un po' di chiarezza sull'accaduto. [VIDEO]

Il Legale dell'attrice, ha precisato che trovano abbastanza spiacevole il fatto che Carla Lescano non si sia schierata dalla parte di sua sorella e non l'abbia difesa dopo aver avuto il coraggio di denunciare gli abusi sessuali che ha subito sul set de Il Mondo di Patty. Nonostante questo, però, sostengono che tali dichiarazioni non costituiscano una prova per il processo e inoltre che si aspettavano al più presto un attacco del genere, dato che Carla ha molto sofferto per la vicenda degli abusi sessuali che lei stessa ha subito dal papà di Thelma.