Annuncio

Annuncio

La puntata di domani, venerdì 18 gennaio, de "Il Paradiso Delle Signore" svela un colpo di scena inaspettato. Il giorno delle nozze tra Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri è ormai arrivato ma qualcosa rovinerà il matrimonio. Mentre Nicoletta è in abito da sposa in attesa di fare il suo ingresso trionfale in Chiesa, Ludovica la raggiunge e le sussurra qualcosa all'orecchio.

Tutti gli eventi che hanno messo in discussione le nozze tra Riccardo e Nicoletta in questi giorni

Le tanto attese nozze sono ormai arrivate.

L'evento è stato messo in discussione numerose volte [VIDEO] a causa di alcuni comportamenti errati da parte di Riccardo. Il figlio dei Guarnieri, infatti, ha iniziato a fare uso smisurato di antidolorifici, fino a cadere in uno stato di dipendenza molto forte e difficile da superare.

Advertisement

Sua sorella Marta, insieme a Vittorio, ha scoperto il suo terribile segreto ed ha preso la decisione di svelare tutto alla sua futura moglie Nicoletta. La ragazza, una volta appresa la notizia, è rimasta molto delusa e amareggiata dal comportamento di Riccardo, al punto da arrivare a mettere in discussione le nozze. Resasi conto del danno, però, Marta ha fatto il possibile per cercare di far ragionare Nicoletta e spingerla a riflettere. Dopo aver ragionato molto a fondo, la futura sposa ha deciso di passarci sopra e di sposare ugualmente Riccardo Guarnieri.

L'arrivo di Ludovica alle nozze di Riccardo, Nicoletta destabilizza la situazione

Quest'ultimo, però, non sembra essere molto consapevole dei rischi che sta correndo. Il ragazzo continua ad assumere gli antidolorifici e, come se non bastasse, si avvicina pericolosamente a Ludovica, la quale è perdutamente innamorata di lui e spera di riuscire a fargli cambiare idea.

Advertisement

I due passano la notte insieme.

Mentre per le nozze è quasi tutto pronto [VIDEO] Salvatore Amato bacia Elena, fidanzata di suo fratello e, in preda ai sensi di colpa, decide di allontanarsi dalla città e lasciare Milano. Giunto il giorno del matrimonio, tutto sembra essere perfetto. Umberto regala a Riccardo i suoi gemelli preziosi per il giorno speciale. Gli invitati, nel frattempo, sono in Chiesa che aspettano l'arrivo della sposa. Nicoletta si trova al di fuori in abito da sposa quando, improvvisamente, si avvicina Ludovica. La ragazza si accosta al suo orecchio e le sussurra qualcosa. Cosa avrà rivelato Ludovica? Lo scopriremo nelle prossime puntate.