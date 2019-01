Annuncio

Quella di lunedì 21 gennaio è una puntata molto attesa del Paradiso delle Signore. Venerdì scorso, infatti, l'episodio si è concluso con Ludovica che, nel giorno delle nozze tra Nicoletta e Riccardo, si avvicina alla futura sposa e le rivela qualcosa all'orecchio [VIDEO]. Di cosa si tratta? Nella puntata di luned sarà rivelato: Nicoletta scopre del tradimento di Riccardo e, per questo motivo, scappa via dall'altare e corre tra le braccia del padre, lasciando i presenti di stucco.

Nozze saltate, Ludovica rivela il tradimento a Nicoletta e lei scappa dall'altare

Ludovica e Riccardo sono stati a letto insieme. Quest'ultimo sta attraversando un periodo davvero molto complicato dal momento che è assuefatto agli oppiacei presenti nei suoi antidolorifici.

A un passo dalle nozze, Nicoletta scopre, non solo la sua dipendenza, ma anche il tradimento del suo futuro marito e decide di annullare tutto. La ragazza scappa via dall'altare e si rifugia tra le forti e sicure braccia del padre. I presenti alla cerimonia restano senza parole dal momento che non immaginano cosa possa essere accaduto tra i due.

Riccardo, intanto, confessa di essere andato a letto con Ludovica e spiega al padre Umberto la difficile situazione nella quale riversa e la natura della sua tossicodipendenza. Intanto, mentre all'interno delle due famiglie, quella dei Cattaneo e quella dei Guarnieri, si consuma il dramma per le recenti scoperte, Luca Spinelli approfitta della situazione e decide di rivelare tutto quello che è accaduto ad un giornalista.

Sgomento nelle famiglie, anche Salvatore non se la passa bene e scappa da Milano

Gli animi sono davvero agitati.

Nicoletta non riesce a capacitarsi di quanto possa aver commesso il suo futuro marito. Dopotutto, però, la ragazza era giò molto titubante in merito a queste nozze. Poco prima della cerimonia, infatti, aveva confessato a Marta, sorella di Riccardo, le sue insicurezze [VIDEO]. La Cattaneo aveva anche svelato di non voler più sposare il suo compagno, ma il motivo in quella circostanza era esclusivamente riferito alla tossicodipendenza del fidanzato. Nicoletta non poteva minimamente sospettare che Riccardo potesse addirittura tradirla.

In un'altra famiglia, intanto, le cose non sembrano andare molto meglio, anzi. Salvatore si sente sempre più in colpa per aver baciato Elena, fidanzata del fratello Antonio, per tale motivo ha deciso di lasciare Milano per scappare lontano.