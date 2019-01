Annuncio

Le vicende dei protagonisti de Il Paradiso Delle Signore hanno conquistato i telespettatori italiani [VIDEO]. Al centro dell'attenzione dei prossimi episodi della Serie TV le vicende relative al personaggio di Federico. Quest'ultimo ha deciso di chiedere aiuto a Roberta in vista degli esami. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio svelano che il Cattaneo confesserà la verità al padre in merito alla sua carriera universitaria riferendo di aver incontrato molte difficoltà nel suo percorso di studio.

Dal canto suo Salvatore, dopo i continui tentennamenti, deciderà di affrontare il fratello incontrandolo al circolo dove lavora Antonio. Lo scontro tra i due uomini non lascerà indifferente Ludovica che soffre per amore.

La ragazza si mostrerà sempre più attratta da Antonio che ha da poco tempo posto fine alla storia con Elena mentre Vittorio deciderà di posizionare un televisore al Paradiso in occasione di una manifestazione canora importante come il Festival di Sanremo.

L'idea di Vittorio per cambiare il destino del Paradiso

In seguito Marta deciderà di assumere Riccardo al Paradiso dopo che il fratello ha aiutato il Conti a chiudere una trattativa di grande successo. Intanto la Guarnieri si renderà protagonista di una lite con Vittorio al punto che non prenderà parte all'evento organizzato al Paradiso e non assisterà all'ingresso di un'avvenente sconosciuta dalla porta principale. Tina manifesterà l'intenzione di non mollare il canto e si metterà alla ricerca di un maestro ma sarà difficile trovare una persona all'altezza di Recalcati.

Inoltre Roberta si recherà al Paradiso e la sua presenza sarà di ispirazione per Vittorio che avrà un'idea vincente per rivoluzionare il grande magazzino ma prima di fare qualsiasi passo dovrà mettere al corrente della novità il socio (Umberto).

Silvia incontra Riccardo Guarnieri, Nicoletta è irremovibile

A Villa Guarnieri Riccardo (Enrico Oetiker) manifesterà la propria disperazione per avere mandato a monte la storia con Nicoletta e inoltre si mostrerà sempre più logorato dal difficile rapporto con il genitore. Il piano di Andreina e Luca otterrà i primi frutti con Umberto che inviterà la Mandelli ad una cena romantica mentre Silvia incontrerà Riccardo. La madre di Nicoletta si renderà conto dei turbamenti del Guarnieri ma Nicoletta troncherà le aspettative [VIDEO]dei genitori e riferirà che non ha nessuna intenzione di tornare con lui.