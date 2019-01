Annuncio

Le anticipazioni della puntata di domani, 24 gennaio, del Paradiso delle Signore rivelano che Luciano le proverà tutte per salvare Nicoletta dalla diffusione dell'articolo diffamatorio sul suo conto [VIDEO]. Per questo motivo si recherà da Umberto per minacciarlo. Intanto Salvatore ed Elena sono sempre più preoccupati di essere stati scoperti, al punto che la ragazza chiederà ad Antonio di trasferirsi in Piemonte.

Spoiler giovedì 24 gennaio: Luciano Cattaneo ricatta Umberto Guarnieri per salvare Nicoletta dallo scandalo

La situazione al Paradiso Delle Signore è sempre più controversa.

Dopo aver scoperto di essere stata tradita dal futuro marito, Nicoletta è scappata dall'altare gettando le due famiglie nel caos. Le persone hanno iniziato a domandarsi cosa possa esserre accaduto, pertanto, Umberto ha voluto giocare d'anticipo ed ha rivelato informazioni diffamatorie su Nicoletta ad una famosa rivista scandalistica.

L'obiettivo del Guarnieri è quello di salvaguardare l'immagine e l'integrità della sua famiglia. In questa operazione è stato aiutato anche da Adelaide.

Nel frattempo, Riccardo ha chiesto l'aiuto di Marta e Vittorio per convincere Ludovica a ritrattare la sua versione dei fatti. Il risultato, però, non è che una funesta discussione tra le due ragazze. [VIDEO]

La situazione si sta facendo sempre più complicata, al punto che, nella puntata di domani, vedremo Luciano provare il tutto per tutto pur di salvare Nicoletta. L'uomo, infatti, raggiungerà Umberto e lo minaccerà pur di spingerlo ad impedire la pubblicazione dell'articolo diffamatorio sulla ragazza. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo nelle puntate a seguire.

Elena chiede ad Antonio di trasferirsi in Piemonte per allontanarsi da suo fratello Salvatore

Nel frattempo, in casa Amato regna il caos.

Salvatore ed Elena sono sempre più preoccupati di essere stati scoperti. I due temono che Aldo, allievo della Montemurro, possa aver preso visione del bacio che si sono scambiati di nascosto. Per questo motivo temono che il ragazzino possa spifferare tutto al fidanzato di Elena. Antonio, intanto, sta per tornare dal viaggio di lavoro a Biella e la ragazza, in preda al panico, gli farà una proposta estrema. Pur di allontanarsi da Salvatore, chiederà al suo fidanzato di trasferirsi in Piemonte. Antonio accetterà oppure accadrà qualcosa che cambierà drasticamente le carte in tavola?