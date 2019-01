Annuncio

Annuncio

Lunedì 21 gennaio prenderà inizio una nuova settimana con la soap opera 'Il Paradiso Delle Signore', settimana [VIDEO]che regalerà altre sorprese ai milioni di spettatori curiosi di conoscere il destino di Riccardo e Nicoletta. Federico, invece, vivrà un momento difficile in quanto ha mentito riguardo alla sua situazione universitaria: sarà costretto a chiedere aiuto a Roberta per ottenere dalla giovane donna il supporto necessario a superare l'esame. La famiglia Guarnieri finirà al centro di uno scandalo che provocherà la rabbia di Umberto, intenzionato a scrivere un articolo intimidatorio.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Tina contenta di lavorare con Sandro

Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 25 gennaio svelano che Nicoletta verrà a conoscenza del tradimento del fidanzato e non intenderà sposare Riccardo. Nel frattempo, Federico riceverà l'aiuto indispensabile di Roberta ma dovrà acconsentire ad una richiesta ricevuta dalla ragazza al punto che sarà costretto a fingere di essere il suo fidanzato agli occhi dei genitori della studentessa.

Advertisement

Nicoletta fugge dall'altare dopo aver scoperto il tradimento

Nicoletta scapperà dall'altare dopo essersi sentita ingannata dal giovane Guarnieri con il quale pensava di poter costruire una famiglia: la giovane donna, però, si è dovuta ricredere in merito a questo pensiero. Riccardo, dal canto suo, deciderà di sfogare la propria rabbia, raccontando a Vittorio come sono andati i fatti mentre non riuscirà a nascondere al padre la dipendenza dalle sostanze stupefacenti che fanno temere per la sua salute. Nel frattempo, Luca riporterà lo svolgersi dei fatti a un giornalista di cui è amico: l'intenzione sarà quella di alzare un "polverone" intorno a una persona stimata e benestante come Umberto. Elena e Salvatore non vorranno far trasparire la verità ad Aldo intorno alla loro relazione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Vittorio, invece, si dimostrerà euforico di poter dar vita a un'iniziativa di beneficenza al Paradiso.

La preoccupazione del giovane Guarnieri

Riccardo, invece, sarà preoccupato per l'articolo diffamatorio nei confronti di Nicoletta al punto che sarà costretto a chiedere aiuto alla sorella e a Vittorio in modo da poter risolvere la situazione. Intanto Irene non nasconderà di essere attratta da Oscar fingendosi pronta ad aiutare l'uomo a riconquistare l'amore di Celia mentre la famiglia Cattaneo rimarrà colpita dall'articolo sulla figlia. Il ritorno di Antonio Amato creerà degli ostacoli nella vita di Salvatore chiamato a trascurare i propri sentimenti mentre Elena vorrebbe trasferirsi a Biella con il proprio fidanzato [VIDEO].