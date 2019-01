Advertisement

Advertisement

Le anticipazioni di domani de Il Paradiso Delle Signore rivelano due colpi di scena inaspettati. [VIDEO] Il primo riguarda Nicoletta che, in seguito ad una pesante discussione con Ludovica, cade e rischia di perdere il bambino, mentre il secondo protagonista è Salvatore, il ragazzo è sempre più in confusione per Elena, la fidanzata del fratello Antonio.

Anticipazioni de "Il Paradiso Delle Signore" giovedì 10 gennaio: lite tra Nicoletta e Ludovica

Ludovica, follemente innamorata di Riccardo, è furiosa con il ragazzo per averle tenuto nascosto che la sua futura moglie Nicoletta aspetta un bambino da lui.

Per questo motivo, con animo molto esasperato, la ragazza si reca al Paradiso dove si imbatte in Nicoletta. Le due danno luogo ad una pesantissima discussione [VIDEO]dai risvolti assolutamente inaspettati.

Advertisement

Ludovica urta una boccetta di profumo generando una brutta caduta per la sua rivale che si accascia a terra. Tutti iniziano ad allarmarsi poiché temono che la ragazza possa aver messo a repentaglio la vita del bambino che porta in grembo, pertanto, vogliono condurla in ospedale. Nel frattempo, nessuno provvede ad avvisare Luciano Cattaneo, il padre di Nicoletta, di quanto accaduto. L'uomo, infatti, si arrabbierà moltissimo con Clelia. La signorina Calligaris, infatti, nonostante fosse presente al momento dell'incidente, non ha sentito il bisogno di avvertirlo generando, di conseguenza, l'ira del suo amante.

Salvatore è sempre più innamorato di Elena ma non vuole ferire il fratello Antonio

Ad ogni modo, gli animi sono inquieti anche in un'altra famiglia, ovvero, quella di Salvatore, Antonio e Tina, mentre quest'ultima continua nella sua impresa di conquistare il famoso discografico, nella speranza che quest'ultimo accetti di pubblicare la sua musica, la situazione tra i fratelli è sempre più tesa e agitata.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nella puntata precedente, Antonio aveva chiesto aiuto a Salvatore per insegnargli dei passi di danza in vista di una festa da ballo insieme ad Elena. Contro la sua volontà, Salvatore si è sforzato ad insegnare al fratello a ballare ma la sua anima è molto inquieta. Il ragazzo sta iniziando a provare qualcosa di molto forte per Elena ma, naturalmente, si sente bloccato poiché è la fidanzata del fratello ed ha troppa paura di compromettere i rapporti con lui, per questo prova a tenersi tutto dentro ma, molto presto, potrebbero esserci dei colpi di scena.