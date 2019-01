Advertisement

Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' che sta appassionando i milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. Il rapporto di Marta e Vittorio rimane al centro delle trame dopo la decisione della figlia di Umberto di andare a vivere dal Conti attirando l'ammirazione delle Veneri poiché sogna una vita indipendente. Umberto non approva la decisione della figlia e vuole che la giovane donna possa tornare sui suoi passi mentre una notizia inaspettata colpisce le persone che lavorano al Paradiso.

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 11 gennaio rivelano che la morte di Fausto Coppi provoca commozione e Vittorio vuole organizzare un evento per ricordare il campione del ciclismo.

Marta (Gloria Radulescu), dal canto suo cerca un appuntamento in cui poter trovare alloggio mentre Nicoletta deve fare i conti con lo stress dovuto ai preparativi per il matrimonio. Ludovica viene a conoscenza di una notizia inaspettata: la giovane donna scopre che Nicoletta è incinta di Riccardo (Enrico Oetiker) e dopo questo retroscena vuole trovare un modo per impedire il matrimonio dei due sposi.

Tina vuole conquistare l'amore del discografico Sandro Recalcati

Salvatore, invece, mostra il turbamento per i suoi sentimenti nei confronti di Elena mentre Federico (Alessandro Fella) racconta tutta la verità all'amico Paolo. Il Cattaneo viene costretto a chiedere aiuto a Federica per avere delle possibilità nel superamento dell'esame poiché in caso contrario riceverebbe la cartolina di leva.

Inoltre Tina prova ad attirare le attenzioni di Sandro, un famoso discografico e amico di Vittorio (Alessandro Tersigni) ma i tentativi della giovane donna non ottengono i risultati sperati.

Preoccupano le condizioni di Nicoletta che rischia di perdere il bambino

Nicoletta (Federico Girardello) ha una caduta al Paradiso che fa temere per le condizioni di salute della donna che rischia di perdere il bambino e la famiglia Cattaneo - in questo momento critico - dimostra grande unione. Riccardo, dal canto suo fa i conti con i sensi di colpa e decide di sparire nel nulla mentre Luciano si scaglia contro Clelia accusando la donna di non averlo messo al corrente della caduta di Nicoletta [VIDEO]. Al Paradiso si presenta un uomo ignoto che crea agitazione nell'animo di Clelia (Enrica Pintore) impaurita di essere rintracciata dal marito; infine Vittorio fa un regalo romantico a Marta.