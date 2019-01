Annuncio

Annuncio

Il Paradiso delle signore torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 28 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Antonio e Salvatore litigheranno furiosamente ed il primo romperà il fidanzamento con Elena. Intanto Clelia sarà spaventata dal marito che cercherà di insinuarsi al Paradiso stringendo un accordo commerciale con Vittorio Conti. Riccardo Guarnieri entra nell'azienda di famiglia per volontà del padre mentre Andreina e Luca Spinelli si incontreranno di nascosto.

Leggi anche Spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 25 gennaio: Riccardo non si sposa

Il Paradiso delle signore, Antonio rompe il fidanzamento

Le trame Il Paradiso delle signore dal 28 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Agnese darà la colpa ad Elena per la lite tra Salvatore e Antonio [VIDEO], il quale romperà il fidanzamento con la ragazza ed andrà a fare dei lavori al circolo con Giovanni.

Advertisement

Marta dirà a suo padre che l'unico modo per aiutare Riccardo a disintossicarsi è mandarlo in una clinica svizzera. Il Guarnieri, però sarà convinto che il problema del figlio sia solo una sorta di apatia, per cui deciderà di avviarlo agli affari di famiglia. Nicoletta dopo aver lasciato Riccardo sull'altare, tornerà a lavorare alla cassa del Paradiso. Intanto, Clelia sarà sempre più preoccupata per Oscar il quale riuscirà ad insinuarsi sempre di più all'interno del Paradiso. Umberto ha deciso che l'unico modo per aiutare Riccardo sia quello di farlo lavorare con lui, Adelaide, però, sospetterà che dietro la scelta del cognato ci sia la voglia di curare i propri interessi. Nel frattempo, Luciano cercherà di impedire che Oscar inizi a collaborare con il Paradiso delle Signore, mentre Elena, per stare il più possibile lontana da Salvatore, comunicherà ad Anita di voler lasciare la caffetteria e troverà comprensione da parte di Roberta e Gabriella.

Advertisement

Intanto Clelia si presenterà all'invito del marito ed Umberto presenterà Riccardo ai suoi soci. Agnese dopo aver scoperto che Elena si è licenziata dalla caffetteria, pregherà Salvatore di parlare con Antonio e cercherà di convincere Don Ermanno, il nuovo parroco, a privare Elena delle lezioni ai bambini, ma il piccolo Aldo non vorrà che lei vada via.

Clelia spaventata dal marito Oscar

Oscar sarà sempre più vicino a Clelia e questo placherà la gelosia di Silvia, che tenterà di riavvicinarsi a Luciano. Il ragioniere, però, sarà preoccupato nel percepire Bacchini sempre più intenzionato a concludere l'affare con Marta e Vittorio. Federico e Roberta si prepareranno a fare i finti fidanzati per l'arrivo dei genitori della ragazza, imparando tutto sui rispettivi gusti. Clelia confiderà a Luciano di essere spaventata dal possibile ingresso del marito al Paradiso. Il Cattaneo, però, le parlerà di un altro fornitore di monili che potrebbe portare Vittorio a non scegliere più la ditta Bacchini.

A Milano intanto arriveranno i genitori di Roberta e conosceranno Federico mentre Umberto festeggerà l'ingresso di Riccardo nel mondo degli affari [VIDEO]al circolo e inviterà anche Andreina, la quale accetterà per far ingelosire Vittorio, suscitando l'ira di Adelaide soprattutto perché l'evento prenderà una piega diversa da quella per cui era stato organizzato. Tina e Agnese proveranno a far riconciliare Antonio e Salvatore mentre Adelaide accuserà il cognato di avere organizzato la serata al circolo non per aiutare il figlio e riabilitare la famiglia Guarnieri, ma per impressionare Andreina e riscattare i Mandelli. Riccardo si impegnerà, ma Umberto, non prenderà in considerazione le sue proposte. Al circolo, Ludovica rimarrà colpita da Antonio, che interverrà per difenderla durante una lite con Cosimo. E mentre Federico svelerà a Roberta il suo segreto, Andreina e Luca si incontreranno di nascosto.