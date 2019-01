Advertisement

A cinque mesi di distanza dallo scandalo che l'ha coinvolta a Uomini e Donne [VIDEO], è tornata a parlare dalle pagine di un noto settimanale italiano l'ex tronista Sara Affi Fella. La giovane, infatti, ha rotto il muro di silenzio che ormai l'avvolgeva da diverso tempo e ha provato a spiegare a tutti i lettori di "Chi" come mai si è presa gioco di tutti al trono classico.

L'intervista inaspettata

Nel dettaglio, vi segnaliamo che mercoledì 9 gennaio verrà pubblicata sulla rivista "Chi", la prima intervista rilasciata da Sara Affi Fella dallo scoppio dello scandalo che la travolse a Uomini e donne nello scorso mese di settembre.

La giovane, innanzitutto, ha voluto chiarire di non essere in cerca di giustificazioni e scuse a causa della sua giovane età, ma di voler soltanto chiedere scusa a Maria De Filippi [VIDEO] e alla sua redazione.

Per quanto riguarda Nicola Panico, ha confermato di non aver mai interrotto la sua relazione con lui ma di averla proseguita per tutta la durata del suo lungo trono. Inoltre, Sara ha affermato di essere stata sul punto di lasciare anche il trono ma di non averlo fatto grazie ai consigli di Nicola stesso e che vedeva la sua partecipazione a Uomini e Donne come un'opportunità unica per la sua carriera televisiva. Va detto comunque che Sara non rinnega di avere avuto l'intenzione di farsi strada nel mondo della televisione, anzi afferma di aver mentito a tutti a Uomini e Donne perché all'epoca era praticamente 'drogata' di tv.

La malattia e l'appello

Dopo aver rivelato di essere stata sul punto di abbandonare il trono, Sara ha anche aggiunto che dopo lo scoppio dello scandalo che l'ha travolta lo scorso settembre, la sua salute è andata peggiorando, fino ad ammalarsi di anoressia.

La modella, infatti, ha rivelato di essere in cura da uno psicologo che la sta aiutando, passo dopo passo, a superare questo terribile momento. Infine, la Affi Fella ha voluto anche fare un appello a tutti quelli che in questi mesi l'hanno insultata, denigrata e minacciata sui social per ciò che aveva fatto. Sara ha chiesto a queste persone di avere pietà di lei, di perdonarla per gli errori fatti e di lasciarla in pace. La giovane, infatti, vuole riavere soltanto la serenità perduta e la libertà di andare a prendersi un caffè senza essere additata come l'arrampicatrice sociale di turno. Infine, conclude la sua intervista rinnovando le sue scuse nei confronti della De Filippi e della redazione di Uomini e Donne.