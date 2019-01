Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, lasceranno i fan della soap opera senza fiato. Vedremo infatti il ritorno inaspettato di Maria e Gonzalo che, dopo la tragedia occorsa a Cuba che ha visto la morte di Beltran ed Esperanza, si stabiliranno alla Casona. Qui, Fernando Mesia scoprirà che la sua ex moglie e l'odiato consorte non sono affatto morti. Il figlio di Olmo non sembrerà scomporsi e, anzi, aiuterà Maria nel disperato tentativo di salvare i suoi genitori Emilia ed Alfonso, rapiti in Francia dagli scagnozzi di Perez.

Leggi anche UPAS puntate da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio: Roberto ha un infarto

Il Segreto: Maria e Gonzalo tornano a Puente Viejo

Nelle prossime puntate della soap opera [VIDEO] Il Segreto [VIDEO], Maria e Gonzalo torneranno a sorpresa nel piccolo paesino iberico che li ha visti innamorati e perseguitati.

Advertisement

I due torneranno senza gli amati bimbi, che scopriremo essere deceduti in un incendio tremendo, del quale Maria incolperà Gonzalo. Il Valbuena è totalmente cambiato, da uomo gentile e amorevole si è trasformato nel corso del tempo in donnaiolo e vizioso, gettando la consorte in una buia depressione. Maria, inaspettatamente, si avvicinerà a Fernando che, proprio in quel difficile momento, incarnerà l'uomo del quale ha disperato bisogno. Il Mesia le offrirà anche tutto il suo aiuto dopo l'arrivo della lettera di riscatto da parte dei rapitori di Emilia ed Alfonso. Si tratta degli uomini dell'ormai defunto generale Perez de Ayala, riusciti ad esaudire l'ultimo desiderio del loro perfido padrone.

Il Segreto anticipazioni: Maria e i sospetti su Fernando Mesia

Naturalmente Maria non crederà nell'immediato nella buona fede di Fernando e inizierà a sospettare che ci sia proprio lui dietro il rapimento dei suoi genitori.

Advertisement

Del resto, era l'unico a conoscenza del luogo segreto in cui Emilia ed Alfonso si sarebbero rifugiati dopo l'omicidio di Perez. Maria architetterà quindi un piano per estorcere la verità a Fernando. Nello stesso tempo, il Mesia scoprirà che i certificati di morte di Esperanza e Beltran sono stati falsificati, come mai? L'uomo chiederà spiegazioni alla ex moglie, che gli mentirà dicendogli che i bimbi sono vivi e nascosti in un luogo sicuro. Il suo piano è andato a buon fine, ora tocca a Fernando confessare. L'ex marito dirà che dietro il rapimento di Emilia ed Alfonso c'è il suo zampino ma che si impegnerà a risolvere tutto. Chi ha davvero mentito? E soprattutto, come riusciranno a salvarsi i Castaneda? Lo sapremo con le prossime anticipazioni della soap Il Segreto [VIDEO] che non mancheremo di fornirvi puntualmente.