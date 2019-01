Annuncio

Il Segreto e le anticipazioni degli episodi spagnoli ci parlano di Prudencio, ad un passo dalla morte. Nelle puntate ora in onda su Canale 5, alla Casona c'è grande fermento. Se Julieta ha sedotto Fernando per avere informazioni sulla scomparsa di Saul, Raimundo e Mauricio hanno raggiunto il luogo indicato da Francisca nella sua misteriosa lettera: che cosa e soprattutto chi troveranno? Le trame si intensificheranno ulteriormente nelle prossime settimane, quando Julieta scoprirà finalmente chi è il responsabile della presunta morte del suo amato, mentre l'Ulloa finirà nei guai dopo aver trovato finalmente la Montenegro in condizioni disperate.

Un triste destino attenderà anche Prudencio.

Il Segreto puntate spagnole: non c'è speranza per Prudencio

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda prossimamente su Canale 5 [VIDEO], vedremo il tanto atteso ritorno di Saul.

L'Ortega impedirà a Julieta di sparare al fratello che, ironia del destino, si troverà comunque a lottare tra la vita e la morte. Nel frattempo, Puente Viejo si prepara ad accogliere i Castaneda vivi e vegeti dopo il pericoloso rapimento che li ha visti legati ed imprigionati da un misterioso uomo. Fernando invece non lesina complimenti a Maria, ben sapendo che la sua storia con Gonzalo è ormai finita. Il Mesia sorriderà beffardamente davanti al letto di Prudencio, ormai quasi senza forze. Antolina ed Elsa nel frattempo saranno ancora l'una contro l'altra, entrambe innamorate di Isaac. Il falegname, dopo aver scoperto la gravidanza della biondina, è intenzionato a mantenere la promessa di sposarla, con grande dispiacere di Elsa.

La vita di Prudencio nelle mani di Saul

Maria deciderà di non nascondere nulla a Saul, parlando chiaro in merito alla grave situazione di Prudencio: sembra che stia morendo.

C'è tuttavia un'ultima flebile speranza: una trasfusione di sangue. Chi può salvare l'Ortega è solo suo fratello. Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] raccontano che Saul si troverà ad affrontare una difficile decisione: salverà la vita a colui che gli ha fatto così male? L'amore e la compassione vinceranno e l'Ortega si sottoporrà alla trasfusione, che consentirà al fratello di effettuare una delicata operazione. Intanto Antolina seduce di nuovo Isaac nonostante la sua iniziale riluttanza. In fondo il bel falegname vuole solo dimenticare Elsa, il suo unico amore. Stando alle anticipazioni degli episodi spagnoli de Il Segreto, Prudencio supererà l'operazione ma sarà molto debole, ce la farà?