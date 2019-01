Annuncio

Domenica 20 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che vede dei colpi di scena nella vita dei personaggi principali [VIDEO]. Elsa è riuscita a riprendersi dalle gravi condizioni di salute e sogna di sposare Isaac, arrivando a perdonare il Guerrero per aver commesso l'omicidio del fratello. Inoltre Antolina continua a soffrire questa situazione vedendosi costretta a fingere di essere una donna felice agli occhi delle sue amiche, tra cui Marcela.

Gli spoiler delle puntate che vanno fino a sabato 25 gennaio rivelano che Elsa si rende conto delle pene d'amore di Antolina arrivando a chiedere alla donna se possa essere successo qualcosa con Isaac, trovando il no categorico da parte della "rivale".

Nel frattempo Adela viene a sapere che l'amica Leticia ha subito l'aggressione da parte di uno sconosciuto nel momento in cui stava per prendere il treno verso Puente Viejo. Carmelo (Raul Pena), dal canto suo comprende che non c'è tempo da perdere e si dimostra sicuro della scelta di assumere una scorta per fare il bene della consorte.

Isaac cerca di rimanere indifferente alla notizia della gravidanza di Antolina

Antolina decide di instaurare un buon rapporto con Elsa al punto che arriva a fare una rivelazione inaspettata alla donna del Guerrero sorpresa da questa novità. La "cameriera" rivela alla futura moglie di Isaac di essere incinta e questa notizia crea sorpresa nell'animo della donna intenzionata a spiegare la situazione al Guerrero. Quest'ultimo rimane scioccato dalla notizia ma tenta di fare il possibile per dimostrarsi indifferente agli occhi della Laguna parlandole del nuovo lavoro ottenuto nei pressi di La Puebla.

Prudencio, invece, informa Julieta (Claudia Galan) di essere sulle tracce dell'assassino di Saul e con la consorte si reca alla ricerca del misterioso testimone che viene meno all'appuntamento.

Julieta tenta di sedurre Fernando

La nipote di Consuelo comincia ad avere dei sospetti sul conto del marito mentre Raimundo vuole rintracciare, in accordo con Mauricio, la casa dove ha visto la moglie per l'ultima volta. Antolina si adira con Elsa in quanto la donna non ha mantenuto fede al patto mettendo al corrente Isaac della sua gravidanza: il Guerrero capisce di essere il padre del bambino [VIDEO] ma non sa quale sia il modo giusto per affrontare la situazione. Infine l'Uriarte trova il modo per rimanere da sola in compagnia di Prudencio con il tentativo di sedurre il Mesia.