Annuncio

Annuncio

Domenica 27 gennaio andrà in onda una nuova puntata della soap Il Segreto a partire dalle 16,20 su canale 5, subito dopo la doppia puntata di Una Vita. Negli ultimi episodi della telenovela iberica, abbiamo visto che Raimundo ha intuito che, tra le righe della lettera di donna Francisca, è nascosta una richiesta di aiuto [VIDEO]. Elsa nel frattempo ha scoperto che Antolina è incinta, mentre Julieta inizia a sospettare che Prudencio la stia ingannando. Nelle prossime puntate invece, Raimundo si metterà sulle tracce di Francisca.

Puntata del 27 gennaio Il Segreto: Isaac scopre che Antolina è incinta

Nonostante la promessa fatta ad Antolina, Elsa informerà subito Isaac che la ragazza è incinta, non sospettando minimamente che il padre del nascituro sia proprio il giovane carpentiere [VIDEO].

Advertisement

La notizia sconvolgerà Isaac, che al momento non racconta alla Laguna la verità su quanto successo tra lui e Antolina, per paura di perdere la sua amata. Le anticipazioni sulla puntata del 27 gennaio ci rivelano che anche Matias si accorgerà del turbamento dell'amico, ma non riuscirà a capire che cosa gli stia succedendo. Isaac sarà determinato a cercare una soluzione e capirà che per farlo dovrà parlare di quanto sta accadendo proprio con Antolina; tenterà dunque di incontrarla in un luogo appartato. Anche Carmelo sarà sempre più preoccupato e turbato per l'incolumità della moglie Adela, decidendo di assumere tre guardie che la proteggano.

Il Segreto: Raimundo crede che Francisca sia in pericolo

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto ci svelano che Raimundo è convinto di aver decifrato il messaggio in codice contenuto tra le righe della lettera misteriosa di donna Francisca.

Advertisement

L'Ulloa intuisce che la moglie gli ha voluto inviare una richiesta d'aiuto e pertanto deciderà di mettersi sulle sue tracce, senza ovviamente farsi scoprire da Fernando, impegnato a tenere a bada Julieta. Con l'aiuto di Mauricio vedremo che Raimundo sarà determinato a raggiungere il luogo in cui ha visto per l'ultima volta la Montenegro, ma le ricerche saranno più difficili del previsto. Nelle prossime puntate, vedremo anche che Julieta ha ormai capito che Prudencio la sta ingannando e che non ci sono novità sull'assassino di Saul, come invece lui le voleva far credere. Proprio per questo, la Uriarte si avvicinerà sempre di più a Fernando Mesia, che avrà un ruolo centrale anche per quanto riguarda la scomparsa di Francisca Montenegro.