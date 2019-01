Annuncio

Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO], la soap opera campione di ascolti di Canale 5 in onda da domenica 27 a venerdì 1° febbraio, svelano che Elsa Laguna scoprirà che Antolina è in attesa di un figlio. La Laguna, a questo punto, prometterà all'ex ancella di non farne parola con nessuno. Ma Elsa non manterrà la parola data, svelando tutto quanto ad Isaac. Proprio quest'ultimo apparirà assai disorientato, poiché dovrà necessariamente dire addio ad Elsa per assumersi le responsabilità di marito e genitore.

Il Segreto, anticipazioni al 1° febbraio: Prudencio inganna la moglie

Dolores convincerà il marito Tiburcio ad incrementare l'attività fisica, mentre Raimundo Ulloa scoprirà che la consorte ha un disperato bisogno d'aiuto, leggendo attentamente l'ultima lettera.

Successivamente, Antolina accuserà Elsa di averla tradita in quanto ha rivelato ad Isaac la verità della sua gravidanza.

Alla Casona, Prudencio continuerà a mentire a Julieta con lo scopo di tenerla per sé. Il cattivo degli Ortega, infatti, rivelerà di aver trovato un testimone in grado di aiutarlo a scoprire l'assassino di Saul. Ma Julieta dimostrerà di non credere alle parole del marito. Infine Isaac studierà una soluzione dopo la notizia della gravidanza dell'ex ancella.

Julieta e Fernando contro Prudencio

Gli spoiler de Il Segreto di fine gennaio ed inizio febbraio svelano che Carmelo Leal obbligherà Adela ad avere una scorta. Il sindaco, infatti, assumerà tre valenti guardie del corpo per seguire la consorte in ogni luogo. Alla Casona, Mauricio si procurerà una macchina per portare Raimundo nell'ultimo posto, dove ha visto la Montenegro.

Julieta, intanto, capirà di essere stata ingannata da Prudencio, tanto da iniziare un pericoloso gioco di seduzione nei confronti di Fernando Mesia. Ma quest'ultimo si accorgerà del tranello e chiederà spiegazioni alla giovane. Per tale ragione la Uriarte sarà costretta ad ammettere di stare indagando sul decesso del suo amato. Il Mesia, a questo punto, accetterà di aiutarla, in cambio di un favore personale [VIDEO]. Lontano da Puente Viejo, il vecchio locandiere e Godoy riusciranno a rintracciare la casupola, trovandola stranamente vuota.

Antolina, nel frattempo, dirà a Isaac di essere disposta a crescere il bimbo da sola, tanto da avere intenzione di rifarsi una vita in Argentina. Dall'altro canto, Elsa sarà disposta a tutto pur di scoprire il padre del bambino che aspetta la sua domestica. Per questo motivo chiederà aiuto perfino alla pettegola Dolores. Quest'ultima confermerà che tutta Puente Viejo aveva sospettato che ci fosse qualcosa di strano tra di loro.

Adela, intanto, farà di testa sua, licenziando i tre uomini della scorta mentre Antolina informerà Marcela della sua voglia di partire per l'Argentina, se quest'ultima non la invitasse ad essere più sincera con se stessa.

Dall'altra parte, Isaac confesserà ad Elsa di essere stato ad lui a mettere incinta Antolina, tanto che Elsa si rifugerà nella sua camera da letto in un lago di lacrime. Infine Adela, ormai priva di protezione, sarà raggiunta da Basilio Duran, che le punterà contro un'arma da fuoco.