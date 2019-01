Annuncio

Fin dall'esordio de L'Isola dei famosi 14 [VIDEO] avvenuto giovedì 24 gennaio, Taylor Mega ha fatto parlare di sé, finendo per diventare oggetto di rimproveri da parte di Alessia Marcuzzi e non solo. L'influencer friulana, che è saltata dall'elicottero indossando una canottiera che lasciava davvero poco spazio all'immaginazione, ha dovuto rispondere alle domande della conduttrice in merito ad alcune sue dichiarazioni effettuate qualche tempo fa su Instagram. In esse, la Mega affermava che la sua permanenza in Honduras sarebbe durata soltanto tre settimane.

Ma a cosa dovevano essere attribuite tali affermazioni? Per quale motivo la Mega ha partecipato al programma? Se da un lato gran parte del web è convinto che voglia soltanto mettersi in mostra, lei ha risposto che le tre settimane solo il traguardo minimo che si è posta per potersi dire soddisfatta di questa avventura.

Una dichiarazione di cui il modello Roger Garth ha ampiamente parlato ieri 25 gennaio a Pomeriggio Cinque.

Taylor Mega ha già in programma una serata a febbraio

Per quale motivo Taylor Mega, concorrente de L'Isola dei Famosi 14, ha annunciato che la sua permanenza in Honduras durerà solo tre settimane? Ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, il modello Roger Garth ha spiegato che la risposta della influencer ad Alessia Marcuzzi è assolutamente falsa. Tale periodo sarebbe così breve solo per un altro motivo, in quando la Mega avrebbe già una serata organizzata in una discoteca [VIDEO] della Costa Azzurra a fine febbraio. Secondo Garth, si tratterebbe di un impegno che prevede un cachet di 5.000 euro e che è stato ufficializzato anche attraverso un contratto firmato dalle parti.

L'ospite della d'Urso ha precisato che tale informazione gli è pervenuta da un amico ma che è comunque verificabile attraverso il profilo Instagram della diretta interessata. Queste le sue testuali parole: "La tanto intelligente ragazza ha pubblicato una foto in cui si vede questo contratto. Potrebbe essere una coincidenza, una bugia, però 1+1….”

Nuove polemiche riguardanti Taylor Mega

Nella puntata di ieri 25 gennaio di Pomeriggio Cinque, si è ampiamente parlato di Taylor Mega e delle sue dichiarazioni riguardanti l'amore per il lusso. La concorrente de L'Isola dei famosi 14, in una recente intervista, aveva svelato alcune sue abitudini ostentando in maniera fin troppo evidente il suo amore per i voli privati e le spese pazze. "Avrei bisogno di un milione di euro al mese", aveva precisato la naufraga e in molti si erano posti domande sulla sostenibilità di uno stile di vita così agiato. Sarebbe dunque sufficiente il suo lavoro da modella o la sua notorietà sul web? Una voce fuori porta nel salotto di Barbara d'Urso, da parte di un ospite non inquadrato in quel momento, ha lasciato intendere che la Mega potrebbe ricevere dei favoritismi da parte di qualche amico importate.

"Fa la escort!", ha sbottato tale persona in un momento di accesa discussione. In attesa di scoprire le eventuali repliche del caso, la permanenza di Taylor Mega potrebbe comunque essere molto breve, ancor meno delle tre settimane di cui tanto si parla. Ricordiamo, infatti, che nella prima puntata de L'Isola dei famosi è già finita in nomination insieme a Kaspar Capparoni e Demetra Hampton.