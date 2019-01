Annuncio

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è andata in onda ieri 24 gennaio e già all'esordio, si sono viste le prime scintille tra i naufraghi. Non è passato inosservato inoltre il video pubblicato sui social da Taylor Mega che, ai suoi folllower, ha dichiarato di 'tornare tra tre settimane', una dichiarazione che ha fatto infuriare la conduttrice la quale ha accusato la giovane influencer di partecipare solo per una strategia commerciale. Polemiche tra la Marcuzzi e Kaspar Capparoni per i montaggio di un video, mentre Demetra Hampton, dopo aver ricevuto una valanga di nomination è scoppiata in lacrime.

Prima puntata Isola dei Famosi: Taylor Mega attaccata dalla Marcuzzi in diretta

Soprannominata lo scorso anno da Striscia la Notizia 'la svicolona', per non aver mai preso posizione sulla ben nota questione del canna gate, in questa nuova edizione dell'isola dei famosi, Alessia Marcuzzi sembra aver ritrovato la verve di un tempo e già nella prima puntata non le ha certo mandate a dire.

Nel mirino della conduttrice è finita Taylor Mega [VIDEO]giovane influencer, balzata alla cronaca per una breve flirt con Flavio Briatore. Stando a quanto abbiamo visto nella prima puntata, la ragazza, prima di partire avrebbe pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui annuncia ai suoi folllowers, il suo ritorno tra tre settimane. Parole ritenute abbastanza gravi e di cui la Marcuzzi chiede spiegazioni alla diretta interessata, la quale tenta di far capire che per lei resistere tre settimane, sarebbe già un grande traguardo. Frasi che non convincono del tutto né la conduttrice né l'opinionista Alba Parietti, le quali sospettano che dietro a tutto ciò ci sia una strategia commerciale. Un dubbio ribadito più volte nel corso della diretta, con un tanto di ammonimento alla giovane sul fatto di essere trasparente in quanto la produzione 'ha occhi e orecchie dappertutto'.

Isola dei famosi, Demetra Hampton in lacrime per la nomination

A dispetto di quanto accaduto nelle edizioni precedenti, quest'anno già nella puntata di esordio dell'isola dei Famosi, vi sono state discussioni tra i naufraghi. Il momento incriminato e più delicato, come di consueto, è stato quello delle nomination. Una valanga di voti ha visto Demetra Hampton finire a rischio eliminazione insieme a Kaspar Capparoni e Taylor Mega [VIDEO]. La Hampton in lacrime ha gridato subito al complotto contro di lei, anche se la conduttrice ha tentato di rincuorarla in parte, dicendole che i voti, soprattutto durante le prime puntate, sono dati dal fatto che i concorrenti ancora non si conoscono bene. Momento delle nomination che ha visto Alessia sbottare contro Paolo Brosio, reo di non voler fare nessun nome, nonostante conosca bene le regole del gioco.

Ora non resta che vedere come riusciranno a gestire gli animi già surriscaldati i naufraghi che, come abbiamo visto, sono stati divisi in due gruppi, quello dei pirati e quello della ciurma.

Appuntamento quindi con i dai time dell'Isola dei famosi che da oggi potremo seguire sulle reti Mediaset.