L'Isola dei Famosi 2019 partirà stasera [VIDEO]alle 21,25 su Canale 5 con un'edizione che promette sorprese e colpi di scena. La padrona di casa sarà anche quest'anno Alessia Marcuzzi, che in conferenza stampa ha parlato di una conduzione tutta al femminile. La conduttrice, infatti, sarà affiancata in studio da Alda D'Eusanio e Alba Parietti in veste di opinioniste. Quest'anno, oltre che 'dei Famosi', sarà un'isola 'del Tesoro', poichè i concorrenti saranno chiamati ad affidarsi alle loro capacità intellettuali e fisiche che permettano loro di essere dei veri e propri corsari, affrontando delle prove in stile 'caccia al tesoro'.

L'obiettivo principale di ogni naufrago sarà trovare il 'cocco d'oro', che costituisce il 'pass' per la finale.

L'Isola dei Famosi e il mito del leggendario corsaro Henry Morgan

Il tema fondamentale di questa edizione dell'Isola dei Famosi sarà la leggenda del pirata Henry Morgan, il famoso governatore della Giamaica che visse nel '600.

Dopo aver intrapreso viaggi e conquiste, in una spedizione fu nominato ammiraglio della flotta dei corsari che infestavano la famosa isola caraibica. La leggenda narra che Morgan sia approdato nelle spiagge di Cayos Cochinos e proprio in una delle isole dell'arcipelago honduregno abbia sepolto una tesoro del valore di cinquanta milioni. I naufraghi di quest'anno si trasformeranno in dei coraggiosi 'corsari' che affronteranno delle prove per conquistare i bottini, tra i quali è nascosto il 'cocco d'oro'. Scovare quest'ultimo è importantissimo perchè costituisce l'obiettivo di ogni concorrente. L'intraprendente, ma anche fortunato, naufrago che riuscirà a trovarlo andrà in finale, con modalità ancora da chiarire. I concorrenti avranno a disposizione strumenti, tra i quali mappe criptiche, che permettano loro di affrontare le prove e la ricerca dei bottini, anche se gli elementi fondamentali, per diventare 'leader della ciurma', saranno la furbizia e il coraggio.

Isola dei Famosi: concorrenti e 'polene'

I concorrenti naufraghi di quest'anno, che metteranno alla prova se stessi nella natura selvaggia e incontaminata dell'Honduras, sono: l'attore Kaspar Capparoni, il giornalista Paolo Brosio, il cantante Riccardo Fogli, l'attrice Grecia Colmenares, le modelle Youma Diakite e Sarah Altobello, l'ex calciatore Abdelkader Ghezzal, l'attrice Demetra Hampton, l'ex gieffina Marina La Rosa, l'influencer Taylor Mega, le figlie d'arte Viktorija e Virginia Mihajlović, la cantante Jo Squillo, il judoka Marco Maddaloni, il modello - e figlio della famosa Brigitte - Aaron Nielsen e l'ex cantante di Amici Luca Vismara. In questa nuova [VIDEO]edizione dell'Isola dei Famosi è prevista la presenza delle 'polene', due ex naufraghi delle passate edizioni. Di volta in volta i concorrenti sceglieranno chi tra i due dovrà rimanere sette giorni sull'isola, fino alla sesta settimana, quando uno solo diventerà un concorrente ufficiale.