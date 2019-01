Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi [VIDEO]in onda da giovedì 24 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Alvin e Filippo Nardi. Se il conduttore radiofonico è stato ospite di Verissimo per parlare delle sue paure in vista della partenza in Honduras, l'ex concorrente della passata edizione è stato annunciato come nuovo inviato del programma di Mediaset.

Alvin a Verissimo alla vigilia della partenza sull'Isola 2019

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, Alvin, uno dei concorrenti ufficiali insieme a Taylor Mega e Riccardo Fogli, è stato ospite della trasmissione di Verissimo, per parlare della sua prossima partenza per l'Honduras.

Nel dettaglio, Alvin ha rivelato di temere la prima nomination, in quanto è sicuro di essere nominato, vista la sua precedente esperienza come inviato del reality-show. Inoltre ha detto di avere paura della pioggia, dal momento che i concorrenti non possono asciugare i vestiti.

Durante l'intervista Alvin ha detto di volare alto e che si ispirerà a Tom Hanks di Cast Away. Il conduttore, dopo ben due anni consecutivi come inviato sull'Isola dei Famosi, ha deciso di partecipare questa volta come naufrago, insieme a Paolo Brosio, il quale era stato inviato dieci anni fa in un'edizione condotta da Simona Ventura. Sui social, nel frattempo, sono già partite le scommesse sull'ipotetico vincitore di questa 14esima edizione. Alvin sarebbe il favorito in assoluto per la sua personalità solare e il suo fascino innato.

Isola Dei Famosi: Filippo Nardi sarà l'inviato in Honduras

Se Alvin ha dimostrato di essere nervoso prima della partenza in Honduras, Filippo Nardi è stato scelto come inviato di questa nuova edizione. L'ex concorrente, infatti, già al comando di Saranno Isolani è ufficialmente il nuovo inviato, dopo che Stefano De Martino ha preferito rimanere in Italia per condurre Made in Sud su Rai Due.

Una decisione che ha sorpreso tutti quanti, dopo che alcuni rumors volevano Walter Nudo, Daniele Bossari [VIDEO]e Valeria Marini come possibili aiutanti di Alessia Marcuzzi.

A tal proposito, il deejay italo-inglese è stata ospite della puntata odierna di Verissimo per smentire le voci di un televoto con un corrente come avevano insinuato sui social. Ad accompagnare Filippo Nardi e Alessia Marcuzzi in questa nuova avventura ci saranno Alda D'Eusanio e Alba Parietti a partire da giovedì 24 gennaio su Canale 5.