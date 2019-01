Annuncio

I dati Auditel della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 erano molto attesi per capire se il programma avesse mantenuto le aspettative della vigilia, facendo dimenticare le polemiche dello scorso anno. Ma, purtroppo, le più rosee speranze da parte di Mediaset non sono state rispettate e il programma ieri 24 gennaio non è riuscito a conquistare gli italiani. Forse anche a causa della rivalità impetuosa con Rai 1, la prima puntata non è andata oltre il 18.27% di share, ben al di sotto della prima puntata dello scorso anno.

Ma cos'è andato storto questa volta? Di seguito i dettagli dei dati Auditel di giovedì 24 gennaio, insieme alle opinioni del popolo dei social network.

Ascolti L'Isola dei famosi: è flop all'esordio

È stato un esordio da dimenticare quello che ha caratterizzato L'Isola dei famosi ieri 24 gennaio [VIDEO].

Lo sbarco dei naufraghi in Honduras e le prime dinamiche tra i vari concorrenti, non sono riusciti ad andare oltre il 18.27% di share pari a 3.062.000 spettatori. La serata è stata vinta nettamente dalla fiction di Rai 1 Che Dio Ci Aiuti, arrivata a conquistare ben 5.575.000 spettatori pari al 21.4% di share, nel primo episodio. Molti pensano che tale risultato sia da attribuire non solo alla concorrenza della rete ammiraglia Rai. Già lo scorso anno, infatti, L'Isola dei famosi 13 aveva esordito scontrandosi con un pezzo forte della serialità ovvero Romanzo Famigliare. Ma in tal caso Alessia Marcuzzi era riuscita a fare molto meglio in termini di ascolto, raccogliendo davanti al video 4.565.000 spettatori pari al 25.46% di share. Il calo del circa 7% dallo scorso anno difficilmente risulterà gradito a Mediaset, che dovrà correre ai ripari quanto prima per evitare che la situazione possa persino peggiorare nel corso delle prossime settimane.

I pareri dei social network

A sorpresa, il flop di ascolti della prima puntata de L'Isola dei famosi non corrisponde ai pareri nei social network, che appaiono abbastanza benevoli nei confronti del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Certo, come sempre accade in questi casi, le opinioni sono contrastanti, eppure sono in molti a pensare che il cast scelto per il Reality Show sia abbastanza promettente. Fin dalla puntate di ieri 24 gennaio, infatti, sono state messe in mostra alcune dinamiche che potrebbero portare a scontri e litigi in futuro. Grande protagonista è stata soprattutto Taylor Mega: l'influencer, che è approdata sull'isola in abbigliamento che lasciava poco spazio all'immaginazione, è stata rimproverata dalla Marcuzzi [VIDEO]per un video postato su Instagram nel quale dichiarava di restare nel programma solo tre settimane. Insieme alla Mega, che è anche finita in nomination, si sono messi in mostra anche Paolo Brosio e Demetra Hampton. Quest'ultima non è riuscita a trattenere le lacrime dopo avere ascoltato le dichiarazioni dei suoi compagni.

Nei profili social dedicati al reality show, sono in molti a dirsi convinti che il programma possa riservare interessanti siparietti trash, risultando meno noioso della scorsa edizione.