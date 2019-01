Annuncio

L'Isola dei Famosi sta mettendo a durissima prova la mente dei vari naufraghi, creando non poche polemiche all'interno dei vari gruppi. Le regole, accettate dai concorrenti, vengono spesso violate e questo porta a delle penalità per tutta la squadra, spingendo i capisquadra ad impartire delle punizioni. Nonostante i normalissimi litigi tra i vari naufraghi di questa edizione, Alvin ha deciso di dare ufficialmente il via alla "caccia al tesoro". [VIDEO]I concorrenti sono stati messi di fronte ad un forziere con dei coltelli incastrati sul coperchio, uno ad uno hanno estratto le lame e tramite dei numeri scritti su ognuna di esse sono stati stabiliti i turni per la ricerca del Cocco D'oro.

La redazione ha sotterrato ben 28 cofanetti in metallo e solo uno contiene il rinomato e ricercato Cocco. Ai concorrenti, uno per volta, è stato dato un metal detector con il quale ricercare il cofanetto, ma nessuno di loro dovrà mai affermare di avere trovato il tesoro (pena la perdita dei benefici acquisiti con il Cocco D'oro), se non in caso di nomination.

Il cocco d'oro ed i litigi sull'Isola dei Famosi

Nel corso della quarta giornata di permanenza sull'isola, i naufraghi hanno avuto la possibilità di ricercare il Cocco D'oro per aggiudicarsi l'ingresso automatico alla finale di questa edizione del reality. La caccia al tesoro è solo una delle sfide che ha messo a dura prova la loro resistenza fisica e psichica, poiché anche il convivere non sembra essere così semplice come si può immaginare. Le razioni di cibo sono state dimezzate a causa del mancato rispetto delle regole di gioco e tra i concorrenti si sono sollevate le polemiche. Ognuno di loro ha puntato il dito contro l'altro, mettendo in discussione anche l'autorità di Marina La Rosa, divenuta capogruppo durante la prima puntata di giovedì scorso. [VIDEO]

Taylor Mega non sembra essere tra le più apprezzate e con lei le discussioni sembrano non mancare mai, mentre Demetra Hampton ha deciso di isolarsi dal gruppo.

A causa dei problemi di salute che l'hanno costretta a letto durante la permanenza in villa, prima di raggiungere l'Isola, la concorrente non è riuscita a legare con gli altri naufraghi e si sente quindi esclusa dal resto del gruppo, oltre che più volte accusata dalla stessa Taylor.

Paolo Brosio, addetto alla pesca, ha espresso la sua idea in merito alla costruzione di una zattera per pescare quanti più pesci possibile, ma non tutti sembrano essere concordi con lui, soprattutto Youma. In molti attendono con ansia l'arrivo di giovedì sera per riuscire a comprendere meglio quanto accaduto in questi giorni.