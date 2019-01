Annuncio

Annuncio

Continuano a salire a galla notizie riguardanti una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata del reality, Taylor Mega è divenuta fonte di polemiche accese sia in diretta tv che nei vari retroscena. Nel corso della prima puntata, infatti, sarebbe stata accusata dalla stessa Alessia Marcuzzi [VIDEO] per avere pubblicato un video alquanto strano sul proprio profilo instagram. Nel video, la giovane modella comunicava ai propri fan un ritorno "fra tre settimane", contrariamente a quanto previsto dal contratto di partecipazione al reality, che costringe i concorrenti a stare in Honduras per ben quattro settimane (ovviamente se il pubblico non decide di eliminarli prima).

Tra le ultime indiscrezioni venute a galla da quel momento ve ne è una particolare, secondo la quale Taylor Mega si sarebbe ritoccata il lato b poco prima di partire per l'Isola.

Advertisement

Indiscrezioni affermano che Taylor Mega si sia rifatta il "lato b" prima dell'Isola

Negli ultimi giorni, Alberto Dandolo si è lasciato sfuggire non poche indiscrezioni ed accuse rivolte alla 25enne Taylor Mega. Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata ai Lunatici, Dandola ha commentato in maniera quasi dispregiativa le forme di Taylor, definendo il suo seno tutto tranne che naturale. Si è soffermato a parlare anche dei capezzoli della modella, divenuti già fonte di battutine tra i partecipanti all'Isola dei Famosi, e non si è risparmiato neanche sull'abbigliamento sfoggiato al suo arrivo in villa. "Indossava un paio di scarpe con tacco da 12 cm del valore di 1000 euro", ha affermato. Ma chi conosce Taylor Mega sa apprezzarla proprio per questo suo carattere e per i suoi modi di fare. [VIDEO]

Tra le ultime dichiarazioni di Alberto Dandolo, ve ne è una che sembra aver incuriosito molti tra i naviganti del web.

Advertisement

I migliori video del giorno

Secondo le sue affermazioni, la modella avrebbe speso non pochi soldi per sottoporsi a un intervento chirurgico prima della partenza prefissata per il reality. Con questo intervento, avrebbe messo ancora più in risalto il suo lato b: "A Milano gira voce che Taylor Mega si sia fatta rifare il deretano dal suo chirurgo di fiducia", queste le parole utilizzate da Dandolo che non si è risparmiato neanche di rivelare "chi ha apprezzato in prima persona le curve della modella". Secondo quanto dichiarato, e successivamente confermato, il primo ad aver ammirato da vicino le forme di Taylor sarebbe stato Fabrizio Corona (che ha dichiarato di aver avuto una relazione di breve durata con la Mega).