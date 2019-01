Annuncio

Oggi 31 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e che vede i concorrenti alle prese con la sopravvivenza nella natura selvaggia dell'Honduras. Stando alle anticipazioni, uno dei naufraghi in diretta tv dovrà rispondere a delle accuse su comportamenti pregressi che tanto stanno facendo discutere in Italia e stando ai rumors potrebbe trattarsi di John Vitale [VIDEO], uno dei quattro aspiranti isolani, che rischierebbe un grave provvedimento disciplinare.

Nella puntata di questa sera sapremo anche chi, tra Demetra, Kaspar e Taylor sarà il primo eliminato di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi.

Anticipazioni Isola dei Famosi, un aspirante isolano rischia la squalifica

Il reality è appena iniziato e già è in atto una polemica su un concorrente che rischia la squalifica dal gioco.

Secondo quanto anticipato da Alvin in uno dei day time, un componente del quartetto degli 'aspiranti isolani', sarà chiamato nella diretta di questa sera a rispondere alle accuse che gli verranno mosse e che riguarderebbero dei comportamenti pregressi all'arrivo in Honduras. Il nome del naufrago non è stato svelato, ma in molti pensano si tratti dello spogliarellista John Vitale, il quale avrebbe pubblicato un messaggio sui social in cui insulta pesantemente Barbara D'Urso. Un post messo in evidenza da Selvaggia Lucarelli in questi giorni e che tante polemiche sta creando in Italia. Solo nella diretta di questa sera quindi sapremo se i sospetti su John siano fondati e se sia proprio lui ad essere a rischio squalifica.

Isola dei famosi 2019, puntata del 31 gennaio: chi sarà il primo eliminato?

Nella puntata in onda questa sera in prima serata su Canale 5, Alessia Marcuzzi chiuderà il televoto e sapremo chi tra Demetra Hampton, Taylor Mega e Kaspar Capparoni dovrà abbandonare l'Isola dei Famosi dopo solo una settimana di permanenza [VIDEO].

I sondaggi social di queste ultime ore parlano di una possibile eliminazione di Taylor Mega, la giovane influencer oggetto di una discussione nella puntata di esordio proprio con la conduttrice Alessia Marcuzzi, circa un post sospetto pubblicato dalla naufraga prima di partire per l'Honduras. Potrebbe essere il dubbio sulla sincerità della concorrente a far propendere il pubblico per la sua eliminazione dall'Isola già nella seconda puntata di oggi 31 gennaio. Dalle anticipazioni siamo a conoscenza del fatto che la terza puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda domenica 3 febbraio, un cambio di programmazione per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo trasmesso da Rai 1.