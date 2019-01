Annuncio

Annuncio

A quasi una settimana dallo start ufficiale de L'Isola dei Famosi, il reality-show giunto nel 2019 alla sua quattordicesima edizione consecutiva, sembra che non si parli d'altro. Nel corso delle ultime ore, è emersa la news secondo cui l'ex-inviato del reality honduregno, Stefano Bettarini, entrerà a far parte molto presto del cast dei naufraghi, che concorreranno alla vittoria del montepremi del programma. Secondo la stessa news, Bettarini subentrerà al posto del fratello di Belen Rodríguez, il quale ha recentemente accusato una frattura ad un metatarso.

Stefano Bettarini potrebbe entrare nel cast dei naufragi a L'Isola 14

Il prossimo giovedì 31 gennaio avverrà l'attesa messa in onda della nuova puntata de L'Isola Dei Famosi, il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione speciale delle opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti.

Advertisement

Secondo quanto è stato riportato nelle ultime anticipazioni fornite dal settimanale di cronaca rosa 'Chi', un nuovo naufrago entrerà a far parte del gioco made in Honduras: ebbene sì, l'ex-inviato speciale a L'Isola Dei Famosi, Stefano Bettarini, tornerà a figurare al noto format di Canale 5 [VIDEO], ma questa volta in una nuova veste. L'ex-marito di Simona Ventura è stato beccato dalle telecamere del giornale diretto da Alfonso Signorini, mentre era a cena con l'ex-moglie Simona Ventura, il compagno di quest'ultima, lo scrittore Giovanni Terzi, e la sua attuale fidanzata, Nicoletta Larini.

A benedire la nuova scelta lavorativa dell'ex-calciatore nonché ex-marito di Simona Ventura, è stata proprio quest'ultima, che si è detta felice per l'ingaggio di Stefano a L'Isola Dei Famosi 2019: ''Sono felice, se Stefano è felice'', ha chiosato la conduttrice di 'Temptation Island Vip'.

Advertisement

Jeremias Rodríguez potrebbe essere sostituito da Bettarini

Secondo quanto è stato riportato dal noto settimanale di Gossip, Stefano Bettarini entrerà a far parte de cast dei concorrenti de L'Isola 14, subentrando a Jeremias Rodríguez, il quale aveva recentemente confermato di essere stato ingaggiato come concorrente dalla produzione de L'Isola. Ai microfoni di Silvia Toffanin, però, il fratello di Belen Rodríguez non aveva nascosto il fatto di essersi infortunato ad un metatarso sulla pista di scii, mentre era nel bel mezzo dei festeggiamenti delle vacanze natalizie. L'infortunio in questione [VIDEO]ha compromesso, quindi, la partecipazione dell'ex-concorrente del Grande Fratello Vip al reality-show made in Honduras.

Stando a quanto anticipato da Chi, Bettarini figurerà a L'Isola 14 a partire dalla terza puntata del format di Canale 5.