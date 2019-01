Annuncio

L'Isola dei Famosi ha ufficialmente riaperto i battenti nella serata del 24 gennaio. A dedicare uno spazio TV al ritorno dell'atteso reality dei naufraghi è stato il talk show pomeridiano di Barbara D'Urso, 'Pomeriggio 5', ai microfoni del quale l'opinionista Roger Garth ha rivelato l''indiscrezione secondo cui la naufraga Taylor avrebbe firmato un contratto per una serata in discoteca, prevista per febbraio. Una voce quest'ultima che, se fosse confermata, potrebbe spiegare cosa ci fosse dietro ad alcune dichiarazioni rilasciate da Taylor, che hanno provocato la rabbia di Alessia Marcuzzi in TV.

Nel corso della prima diretta del reality honduregno, giunto alla sua quattordicesima edizione consecutiva, Alessia aveva mostrato ai telespettatori di Canale 5 un video che immortala la naufraga Taylor Mega, mentre sostiene che le sarebbero bastate 3 settimane di permanenza al format dei naufraghi per conquistare il mondo.

Dichiarazioni quest'ultime che avevano provocato l'ira della Marcuzzi, la quale aveva ipotizzato che l'influencer avesse pianificato una strategia di marketing, ovvero di partecipare al reality con l'intento di guadagnare della visibilità, per poi abbandonare in anticipo il gioco più chiacchierato del momento.

Roger e il retroscena di Taylor a L'Isola Dei Famosi

A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata de L'Isola Dei Famosi, sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore tiene banco nel mondo del Gossip un'importante indiscrezione che l'opinionista fisso a 'Pomeriggio 5', Roger Garth, ha divulgato in diretta televisiva sul conto della naufraga più criticata del momento, Taylor Mega. Nello specifico, ai microfoni del salottino di Barbara D'Urso, Roger Garth ha deciso di riferire ai telespettatori di Canale 5 quello che potrebbe essere la verità circa il caso mediatico '3 settimane', ribattezzato online con l'appelativo di 'sfiga-Taylor', che è esploso nel corso della prima diretta de L'Isola Dei Famosi 2019.

A 'Pomeriggio 5', [VIDEO]Roger ha riferito di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto molto ricco, che la naufraga Mega avrebbe firmato poco prima di sbarcare in Honduras.

''Una nota agenzia di Roma Nord ha venduto una serata di Taylor Mega per fine febbraio, in una nota discoteca della Costa Azzurra vicino Monte Carlo. So il nome dell’agenzia con cui Taylor ha firmato il contratto, che tra l’altro ha messo sui social. Una serata da 5000 euro. Quindi il fatto che ci fosse una strategia dietro a quella frase '3 settimane e torno' appare verosimile. Tanto che stamane mi hanno detto che l'agenzia ha chiamato e avrebbe sospeso la serata. La ragazza è famosa solo [VIDEO] su Instagram per il corpo rifatto e per un tenore di vita che non si sa come abbia perché non lavora. I soldi non sono della ragazza, lei ha amici facoltosi”, queste ultime sono le scottanti dichiarazioni che Roger ha rilasciato nel salottino di 'Pomeriggio 5', il talk show pomeridiano condotto da Barbara D'Urso.

La fascinosa influencer, Taylor Mega, nella prima puntata de L'Isola è finita in nomination e dovrà vedersela in una prova-televoto con i compagni d'avventura Demetra Hampton e Kaspar Capparoni. Intanto in rete alcuni internauti si dicono pronti a supportare Taylor Mega, affinché l'influencer non esca dal programma made in Honduras.