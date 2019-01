Annuncio

La puntata pomeridiana de L'Isola dei Famosi' di oggi ha avuto come assoluta protagonista Taylor Mega, che ha confessato il suo passato difficile. La bellissima influencer, come da lei stessa ammesso davanti alle telecamere, ha avuto un passato da tossicodipendente. Un brutto periodo della sua vita che, tuttavia, dice di aver superato da sola nel giro di sei mesi. La Mega ha poi aggiunto che per i suoi genitori sarà un duro colpo, visto che ad oggi non erano al corrente di ciò.

Con tutta probabilità, nella diretta su Canale 5 dell'Isola dei Famosi di questa sera, Alessia Marcuzzi affronterà l'argomento, oltre al mistero della locandina di una sua serata in cui è indicata una data che con collima con la sua presenza nel reality.

Taylor Mega: 'Soffro di attacchi di panico, sono stata tossicodipendente'

Nella striscia quotidiana dell'Isola dei Famosi di oggi, Taylor Mega è stata convocata nel Covo dei Pirati. Qui ha visionato un filmato in cui Roger Garth, il 'Ken umano' opinionista fisso di Domenica Live, la accusava di aver ingannato la produzione, visto che sui social gira una locandina dove appare il suo nome in qualità di ospite speciale ad una serata che si dovrebbe svolgere prima della fine del reality. Affranta, la Mega si è confessata davanti alle telecamere, dicendo che gli attacchi di ansia e di panico dei quali soffre da diverso tempo sono dovuti anche al suo passato difficile. ''Sono stata tossicodipendente'', ha detto l'influencer, aggiungendo: ''Ne sono uscita da sola in sei mesi ma per i miei genitori sarà dura scoprirlo in questo modo, ne erano all'oscuro''.

Un velo di tristezza è poi calato sul suo splendido viso.

John Vitale rischierebbe la squalifica dall'Isola dei Famosi

Sarà una diretta difficile quella di questa sera. Oltre all'affaire Mega, si dovrà affrontare anche la questione legata a John Vitale. Il naufrago è stato accusato di aver scritto parole al veleno ed insulti sui social ai danni di Barbara D'Urso. Un comportamento che di certo non è consono allo spirito del reality e di cui Vitale dovrà dare spiegazioni ad Alessia Marcuzzi e al pubblico. Resta da capire se ciò comporterà la sua squalifica dal gioco e cosa effettivamente abbia scritto il naufrago. Momenti esilaranti verranno invece regalati dal Mago Otelma e Francesca Cipriani, che nella puntata di stasera dell'Isola dei Famosi sbarcheranno in Honduras. Staremo a vedere, carne al fuoco di certo non ne manca.