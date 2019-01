Annuncio

Con alcune novità torna in tv il programma Italia's Got Talent. La prima puntata della nuova edizione sarà trasmessa da TV8 nella prima serata di venerdì, 11 gennaio, e ha in serbo delle sorprese di non poco conto. Il nuovo ciclo dello show, infatti, andrà in onda con una giuria piuttosto rinnovata nella quale spiccano le new entry rappresentate da Mara Maionchi e dalla nuotatrice Federica Pellegrini. Gli altri due giurati, invece, saranno sempre Frank Matano e un Claudio Bisio, ormai in procinto di presentare il prossimo Festival di Sanremo [VIDEO].

La nuova edizione di Italia's Got Talent

Venerdì, 11 gennaio, su TV8 va quindi in onda la prima puntata della nona edizione di Italia's Got Talent.

C'è da scommettere che anche in questa nuova stagione lo show farà conoscere ai telespettatori italiani un bel mix di grandi talenti e di artisti improbabili.

Da ormai diversi anni, infatti, questa moderna 'Corrida' rappresenta il palcoscenico d'elezione per ballerini, cantanti, giocolieri, clown, poeti, musicisti e per chiunque abbia la volontà, o spesso anche l'autoironia, di farsi applaudire o deridere da un'ampia platea.

La trasmissione, riadattamento italiano del format anglo-statunitense Got Talent, ideato dal produttore inglese Simon Cowell, andrà in onda fino al 15 marzo 2019 e sarà condotta per la terza volta consecutiva da Lodovica Comello.

La nuova giuria dello show

Squadra che vince non si cambia, ma la giuria a volte sì. La giuria del programma quest'anno sarà formato da quattro personaggi amatissimi dagli italiani.

La prima new entry è rappresentata dalla discografica Mara Maionchi, storico volto di X-Factor che si appresta a fare da giurata del format per la prima volta in assoluto.

Lo stesso vale per Federica Pellegrini, una delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi che rappresenterà l'altra quota rosa dello show.

I due giurati confermati sono, invece, il simpatico Frank Matano, comico, attore e youtuber campano, e Claudio Bisio, attore, cantante e presentatore in procinto di condurre anche un altro grande programma del palinsesto televisivo nazionale. Dal 5 al 9 febbraio, infatti, con la direzione artistica di Claudio Baglioni [VIDEO], lo storico conduttore di Zelig presenterà il Festival di Sanremo 2019 insieme alla brava Virginia Raffaele.

I due giurati uscenti sono, invece, la cantante emiliana Nina Zilli e la comica piemontese Luciana Littizzetto.