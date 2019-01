Annuncio

Il fratello di [VIDEO]Belen Rodriguez [VIDEO], Jeremias, ha fatto un'intervista con Silvia Toffanin a "Verissimo" in cui ha raccontato particolari inediti in merito al dolore vissuto dal padre Gustavo qualche settimana fa. L'uomo, infatti, fu colto in forte stato d'alterazione e, solo a distanza di un po' di tempo, è emerso il motivo: "Ha ricevuto una notizia dolorosa, dobbiamo stargli vicino".

Jeremias ricorda il triste episodio riguardante il padre Gustavo

Jeremias Rodriguez, uno tra i papabili concorrenti della nuova edizione dell'Isola De Famosi, ha fatto un'intervista nel programma Verissimo in cui ha rivelato alcuni particolari della sua vita privata.

La sua è sempre stata una famiglia molto unita: pertanto, quando si è presentato il problema del padre ne hanno risentito un po' tutti. Gustavo, infatti, qualche settimana fa si rese protagonista di un gesto inaspettato: l'uomo iniziò a lanciare oggetti dal balcone e a gridare.

I vicini chiamarono l'ambulanza e i carabinieri e, i medici che lo visitarono, sentenziarono che l'uomo si trovasse in "forte stato d'alterazione". Nessun membro della famiglia, prima d'ora, aveva deciso di parlare della questione, nemmeno Belen, notevolmente attiva e partecipativa sui social. [VIDEO]

Il motivo per cui Gustavo avrebbe compiuto quel gesto e l'infortunio di Jeremias

A distanza di un po' di settimane, però, ha deciso di intervenire un membro della famiglia: Jeremias Rodriguez ha rivelato che il padre avesse ricevuto una bruttissima notizia la quale lo avrebbe devastato a tal punto da spingerlo a comportarsi in quel modo. Adesso, l'unica cosa da fare è stargli accanto e mostrare tutto l'affetto e l'amore di cui la famiglia Rodriguez è capace.

Dopo aver affrontato il delicato tema riguardante il padre, Jeremias ha deciso di mettere in luce anche un'altra questione, ovvero, la sua partecipazione come naufrago all'Isola dei Famosi.

Il ragazzo ha rivelato che potrebbe rischiare di non partire a causa di un infortunio. Nel corso delle vacanze natalizie, infatti, il fratello di Belen è caduto, per evitare una bambina, e si è fratturato il quinto metatarso: è stato così ingessato e dovrà restare in queste condizioni per un mese. Jeremias, però, non sembra essere affatto convinto di ciò dal momento che è deciso a partire per l'Honduras. Contrariamente a quanto consigliato dai medici, infatti, vuole togliersi il gesso e partire lo stesso. Ci riuscirà? Staremo a vedere.