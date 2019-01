Annuncio

Ancora prima di iniziare, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi pare dover fare i conti con un imprevisto: in rete, infatti, si vocifera che uno dei Vip del cast, ha dovuto ritirarsi all'ultimo momento per colpa di un infortunio piuttosto serio. Il giornalista e autore Gabriele Parpiglia ha anticipato che è un uomo la persona che è stata costretta a rinunciare al reality ad un paio di settimane dal debutto, e in tanti convengono che si tratti del chiacchierato Jeremias Rodriguez. [VIDEO]Gossip sempre più insistenti, infatti, sostengono che il fratello di Belen e Cecilia si sarebbe fratturato la mano in questi giorni, perciò non potrebbe più volare in Honduras per vestire i panni di naufrago.

L'Isola dovrà fare a meno di Jeremias? L'indiscrezione

E' prevista per giovedì 24 gennaio la messa in onda della prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019: a pochi giorni dal quel momento, però, pare che sia sorto un problema non da poco nel dietro le quinte.

Tvblog, dunque, è stato il primo sito ad anticipare che uno dei personaggi che sono stati scelti per il cast del reality, si è dovuto tirare indietro nelle scorse ore per l'insorgere di un imprevisto abbastanza importante.

"Jeremias Rodriguez si sarebbe fratturato una mano in circostanze ancora poco chiare. Questo infortunio potrebbe precludergli la possibilità di partecipare al format made in Honduras"- è questa la notizia che ha diffuso il blog d'informazione poco tempo fa.

A confermare indirettamente questo gossip, è stato Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram: l'autore Tv, infatti, ha fatto sapere che sul prossimo numero di Spy saranno spiegati i motivi che hanno costretto un naufrago a rinunciare all'Isola a ridosso della partenza.

In una "Stories" del giornalista, dunque, si legge: "Un concorrente maschio che avrebbe dovuto partecipare al 101% al programma, è uscito dal cast.

Sulle pagine del settimanale in uscita venerdì, tutta la verità sulla prima ''vittima'' dell'Isola 2019".

Collegando l'indiscrezione data da Tvblog con quella fornita da colui che lavora dietro le quinte del format sulla sopravvivenza, viene abbastanza spontaneo pensare che sia proprio il fratello di Belen il "misterioso" naufrago che non volerà in Honduras in seguito alla frattura di una mano.

L'Isola dei Famosi inizia con una 'defezione': un naufrago è già KO

Proprio nei minuti in cui scriviamo, la pagina Instagram di Spysee ha pubblicato un video esclusivo in cui si vede Jeremias con il braccio ingessato che passeggia per le vie di Milano. Dopo aver visto queste immagini, viene piuttosto naturale sostenere che è il bel Rodriguez ha dovuto rinunciare all'Isola dei Famosi per colpa di un infortunio alla mano capitatogli negli ultimi giorni.

L'assenza improvvisa del fratello di Belen nel cast, potrebbe essere una grande perdita per il reality di Canale 5: leggendo la lista ufficiosa dei concorrenti dell'edizione 2019 [VIDEO]del format sulla sopravvivenza, infatti, ci si rende subito conto che l'argentino è uno dei più conosciuti tra quelli che sono stati scelti per animare le nuove puntate.

Dopo aver visto Belen e Cecilia alle prese con le difficoltà dell'Honduras, sarebbe stato molto interessante seguire il percorso che il loro consanguineo avrebbe fatto all'Isola, il reality che sembra aver portato fortuna a tutti i membri della famiglia Rodriguez che hanno partecipato fino ad oggi.