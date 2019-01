Annuncio

Oggi è andata in onda una nuova puntata del programma Domenica Live di Barbara D'Urso [VIDEO]. Tra gli ospiti di oggi anche Jessica Mazzoli, l’ex compagna di Morgan. I due si sono conosciuti durante la quinta edizione di X Factor, quando lui era giudice e lei una concorrente. Tra loro, all’epoca, è nata una storia d’amore e, dopo qualche mese, hanno dato alla luce la piccola Lara, che oggi ha 6 anni. A tre mesi dalla nascita della piccola, però, Jessica Mazzoli ha annunciato di aver lasciato Morgan.

In tutti questi anni, secondo il racconto di Jessica, il leader dei Bluvertigo non si è interessato a sua figlia Lara, senza provvedere a lei in alcun modo, neanche economicamente.

Jessica Mazzoli contro Morgan a 'Domenica Live'

Morgan avrebbe visto sua figlia soltanto due volte, da quando è nata. La prima volta quando la bambina aveva 8 mesi. La seconda quando la bambina aveva 3 anni e mezzo. L’ex compagna di Morgan ha anche spiegato che, in tutti questi anni, ha sperato che il cantante passasse un po’ di tempo con sua figlia Lara. Lei ha chiesto anche l’affidamento esclusivo di sua figlia e, in quel caso, lui si è presentato in tribunale, secondo lei, solo per preservare la sua immagine pubblica. L’ex concorrente di X Factor ha anche ammesso di avere conservati tutti i messaggi che ha mandato a lui, senza avere risposta. Questo Natale, a detta di Jessica Mazzoli, Morgan avrebbe voluto vedere sua figlia Lara, per poi non presentarsi. Secondo la Mazzoli, infatti, Marco Castoldi, questo il vero nome di Morgan, avrebbe chiesto di vedere sua figlia tramite l’avvocato solo per ‘tenerla buona’.

Jessica rivela che Morgan l'ha anche ricattata

Qualche giorno fa Morgan ha pubblicato sui social un post su Instagram dove diceva ironicamente di voler mettere all’asta ogni suo capello. Jessica Mazzoli ha commentato il post anche lei sui social, invitando Morgan a devolvere parte dei guadagni dell’artista anche alla figlia Lara. Nella puntata di oggi, Jessica Mazzoli, però, ci ha tenuto a precisare che non cerca Morgan soltanto per i soldi, ma per far avere un padre a sua figlia. Dopo le parole della Mazzoli sui social, come raccontato da lei stessa, Morgan l’ha chiamata invitandola a non fare dichiarazioni contro di lui pubblicamente, in modo da permettergli di lavorare e poter dare anche il mantenimento alla figlia. La Mazzoli ha anche raccontato di essere stata ricattata da Morgan, che le avrebbe proposto di stare in silenzio in cambio di alcuni lavori musicali, che le avrebbe procurato proprio lui. Questo ha offeso Jessica che ha concluso l’intervista a Domenica Live [VIDEO] con questa frase: ‘Lara esiste’.