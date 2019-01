Annuncio

Maschi e femmine? Secondo alcuni ormai sarebbero solo una semplice convenzione e, sempre più star di Hollywood dicono no alle etichette di genere, abbracciando la filosofia genderless. L'ultima, in ordine di tempo, è la splendida Kate Hudson (interprete di Quasi famosi e di Marcia per la libertà) diventata mamma [VIDEO]ad ottobre di una bimba: Rani Rose (avuta dal fidanzato Danny Fujikawa, ex chitarrista dei Chief a cui è legata da qualche anno) nei giorni scorsi ha dichiarato: "Sarà lei a decidere se vorrà essere femmina o maschio".

'Sarà Rani a scegliere'

L'attrice Kate Hudson, che compirà quarant'anni il prossimo aprile, durante un'intervista al magazine online AOL ha dichiarato di essere una sostenitrice dell'educazione genderless e che sarà Rani, la sua ultimogenita, a decidere cosa vuole essere (come, d'altra parte, hanno fatto i suoi primi due figli).

Kate, infatti, è già mamma di due ragazz [VIDEO]i: Bingham Hawn, che oggi ha 8 anni (avuto da Matt Bellamy, celebre frontman della band Muse), e Ryder Russell, nato nel 2004 dalla relazione con Chris Robinson.

L'attrice ha spiegato che la sua non è una presa di posizione radicale, ma semplicemente una questione di approccio; la piccola Rami, ha dichiarato la mamma, è diversa dai fratelli e in questi primi mesi di vita ha già dato varie prove di "femminilità" nei suoni, nei modi e nella sua energia. "Tuttavia - ha concluso - non sappiamo ancora come si identificherà e vorrei crescerla senza influenzare le sue scelte, anche se adoro comprarle abitini da femmina":

Angelina, Meghan e le altre

Ma Kate Hudson non è l'unica star di Hollywood ad essersi avvicinata alla filosofia genderless e a credere che i bambini dovrebbero essere lasciati liberi di compiere tutte le loro scelte.

Come lei la pensano tanti "colleghi"; ad esempio Angelina Jolie e Brad Pitt, hanno lasciato che la loro Shiloh Nouvel, ora dodicenne, si facesse chiamare John e si comportasse come un maschietto

Jackson, figlio adottivo di Charlize Theron, avrebbe invece un debole per gli abiti femminili, mentre i tre figli di Zoe Saldana e Marco Perego decidono personalmente cosa indossare e più di una volta sono stati visti con delle gonnelline.

Perfino, Meghan Markle, moglie del principe Harry e neo Duchessa di Sussex starebbe allestendo la nursery del royal baby, che dovrebbe nascere in primavera, senza utilizzare i "soliti" colori di genere (azzurro e rosa), ma utilizzando solo una palette monocromatica neutra, con bianco e grigio.