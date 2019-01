Annuncio

Lunedì 21 gennaio, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda la quarta puntata della fiction ‘La compagnia del Cigno’. La serie con Alessio Boni e Anna Valle nel cast, ideata da Ivan Cortroneo e prodotta da Rai Fiction insieme a Indigo Film, che ha appassionato milioni di spettatori raggiungendo alte quote di share nelle precedenti puntate. Un successo che conferma il momento magico del segmento fiction dell’azienda di Viale Mazzini [VIDEO].

Tra i corridoi del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano le storie di sette giovani musicisti: Roberto (‘Robbo’), Matteo, Sara, Barbara, Domenico, Sofia e Rosario.

A partire dalle ore 21.20, nella quarta puntata saranno trasmessi gli episodi numero sette e otto, Appuntamento anche in streaming su RaiPlay e altresì a distanza dalla messa in onda grazie al servizio on demand sempre su RaiPlay.

Episodio 7: 'Insieme'

Cercando di aiutare il ragazzo a sfogare il proprio dolore per la morte della madre, Daniele convince suo nipote Matteo a recarsi più di frequente dallo psicologo. Dopo di che parla con Marioni, invitandolo ad essere indulgente nei confronti del ragazzo tutte quelle volte che dovrà assentarsi. Marioni è però fermamente contrario a ciò e Daniele, a questo punto, decide di raccontare la verità fino in fondo al maestro del conservatorio. Matteo non ha mai superato la morte della madre e in ogni occasione continua a dire che è ancora viva [VIDEO].

Nella compagnia del Cigno il patto di amicizia vincolato proprio con l'arrivo di Matteo inizia a scricchiolare da più parti. Il giovane proveniente da Amatrice è innamorato di Barbara e non ci pensa assolutamente a trattarla come un’amica.

I sentimenti della ragazza, pur non ammettendoli, sono però rivolti verso Domenico, il quale, a sua volta, non tollera più il comportamento di Matteo. Tutto ciò mentre Luca e Irene decidono di tornare a vivere insieme per cercare di supportarsi a vicenda nel tentativo di ritrovare un briciolo di quella serenità persa dopo la tragica scomparsa della figlia.

Episodio 8: 'La notte di Matteo'

Al corrente della situazione di Matteo, Marioni cerca di provocare il suo allievo con domande continue sulle madre nella speranza che il ragazzo possa trovare la forza di parlargli. Matteo però non cede alle sollecitazioni, mentre diventano sempre più frequenti le visioni della madre.

In questo periodo è Sofia a provare a stare vicina a Matteo, ma lui non vive bene questa presenza e seccato allontana la ragazza. Intanto, tra Barbara e Domenico le cose non vanno per il meglio, a tal punto che lui rinuncia al concerto di fine anno pur di non vederla; mentre sono calate le certezze, tanto che Barbara inizia a porsi la domanda se sia davvero innamorata di Domenico.