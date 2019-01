Annuncio

Fabrizio Corona si è messo in contatto con la trasmissione Mattino 5, condotta da Federica Panicucci, dopo aver ascoltato l'intervista della sua ex, Silvia Provvedi. Quest'ultima ha affermato di restare impassibile di fronte alle immagini del confronto avuto con Fabrizio nella casa del Grande Fratello Vip. Per la donna, la relazione con l'ex re dei paparazzi è ormai un capitolo chiuso. La cantante ha ammesso di aver vissuto un amore che non l'ha resa felice, ma di averlo accantonato.

Corona interviene in tv dopo l'intervista alla sua ex Silvia Provvedi

Oggi il cuore di Silvia è occupato dal sentimento che nutre per Malefix, ovvero Giorgio. I due si sono conosciuti in un ristorante a Milano e lì è scoppiato il colpo di fulmine.

Federica Panicucci ha detto alla cantante del duo Le Donatella [VIDEO] di aver letto di un tradimento da parte di Corona nel libro 'Non mi avete fatto niente', scritto da Fabrizio. Nella biografia l'ex della Provvedi ha ammesso di essersi lasciato andare con un'altra donna, mentre Silvia era a Bari. Quest'ultima non si è detta sorpresa della rivelazione fatta dalla presentatrice. La giovane ha creduto fino in fondo di poter vivere una bella storia d'amore con Corona, affiancandolo nei momenti più duri della detenzione.

Fabrizio Corona è intervenuto telefonicamente a Mattino 5 dopo l'intervista a Silvia Provvedi. L'imprenditore ha sottolineato di non essere a casa e di non aver visto l'intervista della giovane. Federica Panicucci gli ha chiesto se è vero ciò che ha raccontato nel suo libro in merito al tradimento.

L'ex re dei paparazzi non si è nascosto dietro un dito, affermando di aver tradito davvero la Provvedi, ma aggiungendo che lei ne era al corrente.

Corona ancora innamorato di Belen

Nel libro, poi, Fabrizio Corona ha parlato anche di Belen Rodriguez, donna che ha dichiarato di aver amato davvero, così come la sua ex moglie, Nina Moric. Con entrambe, al momento, è in buoni rapporti, mentre non si può dire lo stesso di quello con Silvia Provvedi che ha affermato, senza mezzi termini, di non voler avere più nulla a che fare con il suo ex. La giovane ha dichiarato di essere felice con il suo nuovo fidanzato, ma di non pensare al matrimonio, considerato un passo ancora troppo prematuro. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione che potrebbe portare Corona [VIDEO] e la Provvedi a riconciliarsi a titolo amichevole, dato che sembra ormai finito l'amore che li ha tenuti uniti durante i giorni più bui dell'ex re dei paparazzi.