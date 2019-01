Annuncio

'Liberi Di Scegliere' è il titolo di nuovo film per tv in onda il 22 gennaio in prima serata su Rai 1 che è stato diretto dal regista Giacomo Campiotti ed ha come protagonisti principali: Alessandro Preziosi, Carmine Buschini e Nicole Grimaudio. E' la storia di un giudice dei minori che fa il possibile per cercare di salvare alcuni giovani che altrimenti rischiano seriamente di finire rovinati dalla 'ndrangheta.

La trama del film in prima visione assoluta

In 'Liberi di scegliere' il noto attore Alessandro Preziosi interpreta il personaggio centrale del giudice dei minori Marco Lo Bianco che lavora a Reggio Calabria.

Questo giudice conosce molto bene la realtà che riguarda quei ragazzi che in alcune circostanze hanno stretti legami con le famiglie mafiose. Accade, infatti, che per via della continuità generazionale i figli sono in qualche modo costretti a fare il mestiere dei loro padri, seguendo quindi la strada dell'illegalità.

Questo è anche il caso di Domenico (Carmine Buschini) un giovane il cui fratello maggiore è già stato arrestato: a quel punto, Lo Bianco, per poter salvare Domenico da un destino che sembra sia già stato scritto, decide di reagire cercando di cambiare l'inevitabile finale.

Domenico si trasferisce lontano dalla sua famiglia

Infatti, Lo Bianco, dispone l'allontanamento del giovane dalla Calabria mentre i suoi genitori perdono entrambi la responsabilità nei suoi confronti, inoltre il padre del ragazzo è un latitante. Così accade che il giovane si ritrova d'improvviso catapultato in una nuova realtà che ancora fatica a riconoscere come sua. Inoltre, il giudice Lo Bianco ed i suoi collaboratori, devono imparare a tenere conto e a rispettare i sentimenti dei nuclei familiari e non devono pensare a loro unicamente come cosche familiari.

Domenico e la giovane Teresa invece imparano a comprendere che lo Stato è fatto da persone che lavorano a fin di bene, non solo per punire con gli arresti ma che anzi aiutano a metterti in una condizione di essere più liberi per realizzare un futuro migliore.

Chi sono gli altri protagonisti

Oltre a Preziosi, Buschini e Grimaudio il cast di 'Liberi di scegliere' è completato anche da Federica Sabatini, Francesco Colella, Federica De Cola, Corrado Fortuna e Vincenzo Palazzo. Questo film tv che trae spunto da una storia vera è una coproduzione Rai Fiction e Bibi Film TV di Angelo Barbagallo. La sua messa in onda in prima serata su Rai 1 avverrà martedì 22 gennaio a partire dalle ore 21.30.

Come abbiamo già detto uno dei protagonisti di 'Liberi di scegliere' è il giovane attore Carmine Buschini, famoso per aver interpretato il personaggio di Leo nella fiction 'Braccialetti Rossi'. Buschini sta diventando sempre di più professionale: chi lo segue lo ricorda anche per aver partecipato ad un'altra fiction di successo, 'Il Capitano Maria', dove recitò accanto a Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti.