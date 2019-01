Advertisement

La nuova edizione dell'Isola dei famosi [VIDEO]è alle porte: all'inizio di una stagione ricca di sorprese ed ostacoli mancano solo pochi giorni. La data della messa in onda della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è prevista, su Canale 5, per giovedì 24 gennaio. I rumors sul web ci svelano i nomi dei naufraghi ufficiali che comporranno il nuovo cast dei concorrenti. Ricordiamo, inoltre, che ai Vip già prescelti allo sbarco in Honduras sarà aggiunto un nuovo naufrago mediante il format "Saranno Isolani" che, come ben sappiamo, vede alla conduzione Filippo Nardi.

Una grande novità vede protagonista il famoso Rocco Siffredi che, a quanto pare, potremmo vedere nello studio televisivo del Reality Show.

Rocco Siffredi all'Isola dei famosi 2019: la proposta da Mediaset

In veste di opinionista vedremo sicuramente la giornalista Alda D'Eusanio la quale affiancherà in studio la conduttrice del reality show, Alessia Marcuzzi. Recentemente è emersa una sorprendente indiscrezione che vedrebbe nello studio televisivo anche un ex naufrago molto famoso: si tratta di Rocco Siffredi.

L'attore pornostar ha rivelato di aver ricevuto la proposta da Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista dell'Isola dei famosi. In merito all'incarico, Siffredi ha dichiarato: "Ci stiamo mettendo d'accordo".

Dopo il rifiuto di Stefano De Martino per l'incarico di inviato, sembrerebbe che a rivestire il ruolo sarà Daniele Bossari (ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip). Il ballerino di "Amici" ha rifiutato la proposta per poter stare vicino al piccolo Santiago che il prossimo aprile compierà ben sei anni.

Isola dei famosi - indiscrezioni nuova edizione 2019: i naufraghi

I naufraghi sono stati confermati [VIDEO] secondo quanto dichiarato dalla fonte "Blogo" sul web. Questi ultimi prossimamente sbarcheranno in Honduras per dare inizio ad una nuova e incredibile avventura.

Salvo variazioni improvvise, i concorrenti che conosceremo sull'Isola dovrebbero essere: Luca Vismara, Marina La Rosa, Sarah Altobello, Douglas Myers, il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, Jeremias, Riccardo Fogli, Alvin, Grecia Colmenares, Taylor Mega (ex fidanzata di Briatore), Demetra Hampton, Jo Squillo, Youma Diakite, Kaspar Kapparoni, Abdelkader Ghezzal, le sorelle Viktorija e Virginia Mihajlovic (che formeranno un unico concorrente), Paolo Brosio. A questi, successivamente, si aggiungerà un ulteriore naufrago da "Saranno Isolani". Per ulteriori news non ci resta che attendere tutti i nuovi aggiornamenti.