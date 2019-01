Annuncio

Lory Del Santo torna a far parlare di sé dopo la sua esperienza nella terza edizione del Grande Fratello Vip, dove è riuscita a conquistare la semifinale. La regista di The Lady, infatti, è stata ospite oggi di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, per svelare alcuni dettagli inediti della sua vita.

Vieni da Me: Lory Del Santo è nata in una stalla

Lory Del Santo ha svelato di essere nata a Verona nella povertà assoluta. Inoltre ha riferito di essere nata in una casa priva di vetri alle finestre, tanto da essere portata in una stalla, l'unico posto dove c'era più caldo.

Dopodiché è stata ricoverata in ospedale dove i medici l'avevano strappata alla morte per puro miracolo.

Successivamente l'ex concorrente del Grande Fratello Vip [VIDEO], ha parlato del rapporto avuto con i suoi genitori. Lory ha confessato di avere solo un ricordo del padre morto a 25 anni in un incidente stradale, lasciando una moglie e due figlie piccole da crescere: a tal proposito ha detto che sua madre è una persona molto severa, che le ha imposto di essere sempre promossa a scuola.

Infine la showgirl ha ammesso a malincuore di non avere un rapporto con sua sorella minore, sebbene sia contenta che stia bene.

La Del Santo arrestata per sbaglio

Durante l'intervista a Vieni da Me di Cristina Balivo [VIDEO], Lory Del Santo ha ripercorso un momento particolare della sua vita: ha dichiarato di essere finita in manette quando aveva 19 anni; la Del Santo ha precisato di essere stata arrestata per errore, in quanto un testimone l'accusava di aver commesso un crimine. Una detenzione durata ben 10 giorni e finita con il rilascio all'istante dopo il confronto con l'accusatrice. Proprio in carcere l'ex gieffina ha detto che un'altra detenuta ha tentato di strapparle la catenina d'oro dal collo, se un'altra donna non fosse intervenuta ad aiutarla.

Lory in lacrime per i figli Devin e Loren

Nell'intervista, Lory ha espresso parole di amore profondo per i figli, prematuramente scomparsi; è scoppiata a piangere quando gli è stata mostrata la lettera che Devin le aveva scritto durante la terza edizione dell'Isola dei Famosi, dove era uscita vincitrice.

L'intervista è terminata con molte lacrime da parte della conduttrice e di Lory, quando ha ricordato la morte di Loren avvenuta la scorsa estate a causa di un problema mentale. Su quest'ultimo ha confidato che era una persona straordinariamente buona e gentile.