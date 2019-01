Annuncio

La scorsa puntata di Domenica In è stata una puntata molto delicata. La conduttrice Mara Venier ha ospitato, per la seconda volta, Giampiero Galeazzi. Il suo carissimo amico e collega, che lei giocosamente chiama "bisteccone", l'ha fatta però commuovere, al punto che ha lasciato lo studio in lacrime. La donna ha dato luogo ad un'intervista molto profonda per parlare della carriera del suo collega e dei suoi problemi di salute ma, ad un certo punto, non ce l'ha più fatta ed ha detto piangendo: "Non ce la faccio, scusatemi".

Le condizioni di salute di Giampiero Galeazzi

Giampiero Galeazzi fu ospitato a Domenica In lo scorso 30 dicembre. La sua apparizione in televisione dopo tanti anni, però, destò molto scalpore.

Il giornalista, infatti, apparve su di una sedia a rotelle e con difficoltà motorie e anche dialettiche. Dopo un po' di tempo, però, Galeazzi è voluto tornare in televisione per dare luogo ad una lunga e dettagliata intervista nella quale ha spiegato la verità sui suoi problemi di salute [VIDEO]. Il giornalista e telecronista ha esordito, innanzitutto, seduto su di una poltrona e non sulla sedia a rotelle. In seguito ha spiegato di essere stato molto combattuto in merito alla sua seconda ospitata a Domenica In: infatti dopo aver riflettuto un bel po', però, ha deciso di accettare l'invito per spiegare una volta per tutte i suoi problemi di salute. [VIDEO]

Se la scorsa puntata era su di una sedia a rotelle è stato perché ha subito un intervento al ginocchio e non poteva camminare. In merito ai suoi problemi di salute ha spiegato di stare combattendo contro il diabete, ma nulla di così grave.

Galeazzi, infatti, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti circa le sue condizioni.

Mara Venier non ce la fa e lascia lo studio in lacrime

In seguito, poi, la conduttrice ha voluto affrontare insieme a lui le tappe più importanti della sua carriera facendo anche riferimento a tutte le volte in cui si sono trovati sullo stesso palco a spalleggiarsi e prendersi in giro.

Dopo un po' di tempo, però, Mara Venier non ha retto l'emozione ed ha lasciato lo studio in lacrime. La conduttrice si è scusata con tutto il pubblico, sia presente che da casa, ed ha detto: "Non ce la faccio oggi, scusatemi". Poi ha lasciato lo studio.

Si è trattato di un momento davvero molto forte che, a quanto pare, la Venier non è riuscita a fronteggiare. Ad ogni modo, questo suo lato sincero ed emotivo non può che essere apprezzato dal pubblico da casa.