Maria De Filippi avvistata in Rai, presso la sede di Viale Mazzini. E' questa l'indiscrezione delle ultime ore che arriva dalle pagine de La Repubblica e dall'Adnkronos, la quale riguarda una delle conduttrici più amate e stimate non soltanto dal pubblico ma anche dai direttori di rete. E a quanto pare, l'incontro avvenuto ieri pomeriggio avrebbe visto protagoniste la De Filippi e la nuova direttrice di Raiuno, Teresa De Santis che da poco si è insidiata a Viale Mazzini.

Rai, l'avvistamento di Maria De Filippi a viale Mazzini

L'Adnkronos rivela che la De Filippi è stata avvistata nel pomeriggio, da sola, presso la sede Rai di Viale Mazzini, dove si fanno i pass per l'ingresso agli uffici dei dirigenti.

Al momento, però, non sappiamo a cosa sia dovuta questa incursione nella tv di Stato.

Possibile che la direttrice di Raiuno voglia portare la De Filippi sul palco del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio? Al momento l'ipotesi sembra essere molto difficile, dato che la De Filippi dopo la co-conduzione con Carlo Conti di due anni fa, ammise che non lo avrebbe più rifatto e che aveva accettato soltanto perché al suo fianco c'era l'amico Carlo. Non si esclude, quindi, che tra le due possa esserci stata una chiacchierata per un confronto insieme sull'attuale stagione televisiva.

Nuova stagione di grande successo per Maria De Filippi su Canale 5

Risulta molto difficile, infatti, pensare che Maria De Filippi possa lasciare Mediaset. Al momento, infatti, la conduttrice è ancora legata da un anno di contratto in esclusiva con il Biscione, dove sta registrando ancora una volta ascolti a dir poco strepitosi con le sue produzioni sia in prime time che in daytime.

Tutti i pomeriggi, per esempio, Uomini e donne viaggia su una media che arriva a sfiorare la soglia dei 3 milioni di spettatori sia con il trono over che con il trono classico. In autunno, invece, Mediaset ha gongolato con gli ascolti record di Tu si que vales, che quest'anno ha registrato la miglior media di sempre con quasi il 30% di share netto.

Adesso, invece, la De Filippi è impegnata con le nuove puntate di C'è posta per te, il people show del sabato sera che sta spopolando su Canale 5. La media attuale è di oltre 5.5 milioni di spettatori con quasi il 28% di share: numeri che hanno messo KO la concorrenza di Ora o mai più, lo show revival condotto da Amadeus, che su Raiuno si è fermato ad una soglia di appena il 15% di share.