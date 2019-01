Advertisement

Advertisement

Marina Crialesi è stata protagonista di un'intervista al settimanale 'Vero' [VIDEO]in cui ha avuto modo di parlare del personaggio di Beatrice interpretato nella longeva soap opera 'Un posto al sole'. Veste i panni di un avvocato dal carattere controverso che conquista il cuore di Diego Giordano ma la loro relazione sarà intrisa di contrasti al punto che decidono di porre fine alla loro storia. La donna ha sempre avuto relazioni difficili: un esempio si ritrova nel rapporto con Niko con il quale non ha mai trovato la dovuta stabilità poiché ha sempre messo in primo piano il lavoro rispetto all'amore.

Beatrice ha finito per preferire l'avvocato Enriquez rispetto al figlio di Renato Poggi ma poi ha voluto aiutare Elena dimostrando un cambiamento. Sul lavoro, però, Beatrice non fa sconti e si è creato un diverbio con il collega Niko riguardo alla parcella da chiedere a Filippo Sartori affidatosi al loro studio per risolvere la questione dell'eredità di Serena.

Advertisement

Marina Crialesi svela i retroscena sulla soap opera Un Posto Al Sole

Nel corso della chiacchierata con il settimanale Vero, Marina Crialesi ha anche posto l'accento sul proprio rapporto con il Natale spiegando di trascorrere le festività in compagnia della famiglia. Dunque l'attrice per qualche giorno si è allontanata dalla città di Napoli per ritornare nella sua terra d'origine dove si è ritrovata con amici e parenti in occasione del Natale. Marina Crialesi ha spiegato di mettersi a confronto con una figura completamente diversa rispetto alla sua persona in quanto Beatrice si trova alle prese con i dubbi intorno alla relazione con Diego. La giovane interprete del personaggio di Beatrice ha svelato alcuni retroscena avvenuti sul set di Un Posto Al Sole, in particolare legati al momento in cui Beatrice è fidanzata con Niko Poggi.

Advertisement

Il bilancio del 2018 da parte dell'attrice calabrese

Si è concentrata sulla scena amorosa con l'attore Luca Turco e la Crialesi ha rivelato di aver combinato un pasticcio affermando: "Dovevo togliere la cravatta a Niko ma ho rischiato di strozzarlo". Verso il termine dell'intervista l'attrice calabrese ha fatto un bilancio sul 2018 nella speranza che la nuova annata possa regalarle nuove soddisfazioni dal punto di vista lavorativo con l'intento di confrontarsi con nuove sfide [VIDEO]. Ha concluso la chiacchierata dicendo: "Sono curiosa, iperattiva, sempre pronta a mettermi in discussione".