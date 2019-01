Annuncio

La puntata delle Iene andata in onda domenica 20 gennaio non è stata per niente banale e anzi verrà ricordata per un motivo molto serio che ha fatto felici i telespettatori. Nadia Toffa è ritornata alla conduzione del programma in una veste inedita dopo tanto tempo, vale a dire senza parrucca e con i suoi capelli naturali, che sono finalmente ricresciuti.

La felicità di Nadia per essere ritornata in TV con i suoi capelli

Nadia Toffa da diversi anni è la conduttrice delle Iene ed è molto amata e seguita dal pubblico sia per la sua bravura professionale sia per la sua battaglia contro il cancro che da diverso tempo la tormenta.

Sabato 19 gennaio aveva annunciato che nella puntata del 20 sarebbe tornata con una novità [VIDEO], vale a dire l'abbandono della parrucca per via della crescita dei suoi capelli naturali.

Da circa un anno è alle prese con una dura battaglia contro il cancro e con la chemioterapia. Grazie al ritorno dei suoi capelli naturali, la giornalista riesce finalmente a riconoscersi e a sentirsi "normale". I colleghi Matteo Viviani e Giulio Golia l'hanno accolta con grandissimo affetto, dimostrando che oltre al rapporto professionale c'è una grande stima personale importante

Nadia vuole continuare a combattere per iniziare una seconda vita

"Non sono ancora guarita, ma questo è un segnale importante. Mi guardo allo specchio e mi riconosco, inizio a vedermi com'ero prima della malattia [VIDEO]". Con queste parole emozionanti Nadia Toffa ha aperto la puntata delle Iene. Un messaggio di condivisione che ha emozionato i colleghi di lavoro e i tanti fan che la sostengono in questa dura lotta.

E' apparsa molto sorridente ed emozionata come non la si vedeva da tempo e questo è uno di quei momenti che in tanti aspettavano, a partire da lei stessa. "Quando mi guardo allo specchio io invece non mi riconosco più. A Natale ho accumulato ben cinque chili". Ha risposto così, con la solita simpatia e ironia, Giulio Golia all'annuncio di Nadia, poi abbracciata affettuosamente da Matteo Viviani.

Insomma la prima puntata del 2019 delle Iene ha mostrato una Nadia Toffa ancora più forte nel corpo e nello spirito, determinata più che mai a iniziare una nuova vita anche se consapevole che la battaglia contro il cancro non è ancora stata vinta. Con la sua forza e la sua simpatia riuscirà a superare anche questo ostacolo. Questo si augurano i suo tanti fan e i suoi amici-colleghi come Giulio Golia e Matteo Viviani.