Sara Affi Fella mente ancora? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne negli ultimi giorni, cioè da quando sul web hanno iniziato a circolare indiscrezioni che la vorrebbero ancora in coppia con Nicola Panico. Se la ragazza ha raccontato a 'Chi' di essere single e che per l'ex fidanzato nutre solo un affetto fraterno [VIDEO], il napoletano ha dato una versione completamente diversa della loro storia. Su Instagram è stato caricato un messaggio che sembra confermare la frequentazione fino a pochi giorni fa tra i due ex di Temptation Island.

Nicola sbugiarda Sara Affi Fella? Il post su Instagram fa discutere

L'intervista esclusiva che Sara Affi Fella ha rilasciato a 'Chi' sembra non essere andata giù a Nicola Panico che, dopo qualche giorno di silenzio, ha deciso di raccontare la sua verità sui social network.

Prima che il settimanale di gossip uscisse in tutte le edicole, il ragazzo aveva precisato che avrebbe parlato solo dopo aver letto le dichiarazioni complete della sua ex fidanzata.

Il post Instagram che il napoletano ha scritto poche ore fa per commentare quanto è successo ultimamente, recita: 'Credo che l'indifferenza sia l'arma migliore in situazioni come questa. Ho combattuto abbastanza, anche quando non era più il caso di farlo'.

A questo punto del suo sfogo, Nicola ha svelato un particolare che sembra confermare le indiscrezioni che sono circolate nei giorni scorsi su di lui e l'ex tronista di Uomini e Donne, cioè che non hanno mai smesso di vedersi.

'Io ho sempre creduto ai tuoi occhi, almeno fino a pochi giorni fa', con queste parole, Panico avrebbe ammesso indirettamente che sono vere le segnalazioni che sono arrivate ad alcuni blog da parte di persone che avrebbero visto lui e Sara in giro per Venafro in macchina.

'A tutto questo marasma, rispondo con il silenzio perché se parlo io, scateno una nuova guerra', ha detto il giovane prima di puntualizzare che non ha più voglia di combattere o difendere un sentimento che evidentemente ha provato solo lui in questi anni.

Sara Affi Fella ancora nel mirino: le sue parole non convincono

Che Nicola e Sara si vedessero ancora di nascosto, l'hanno sostenuto sia alcune persone che li hanno visti in auto un paio di giorni fa, che un ex amico di Panico, che su Instagram ha accusato la Affi Fella di prendere in giro tutti con il suo comportamento da finta vittima.

Dicendo di aver creduto agli occhi della ragazza fino a pochi giorni fa, anche il napoletano ha confermato che la loro frequentazione non si è mai realmente interrotta; una verità, questa, che sconfessa quasi completamente le dichiarazioni che l'ex tronista di U&D ha fatto a Chi mercoledì 9 gennaio.

Anche nel primo post che ha caricato sul suo nuovo account social, la ventiduenne ha fatto sapere di voler ricominciare [VIDEO]senza fare alcun accenno al suo passato. Un passato che evidentemente non ha mai messo da parte.