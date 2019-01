Annuncio

Netflix, in collaborazione con il canale satellitare Syfy, ha prodotto una serie tratta da un racconto di fantascienza del 1980, scritto da George R.R.Martin, il famosissimo autore della saga di romanzi 'Cronache del ghiaccio e del fuoco', da cui è stata tratta la serie di successo di HBO, 'Game of thrones'. Netflix ha rilasciato un trailer in cui, oltre a farci dare uno sguardo alla serie, comunica anche la data ufficiale del debutto italiano [VIDEO]: l'1 febbraio. Il racconto omonimo di Martin è poco conosciuto in Italia ed è arrivato da poco nelle librerie con il titolo originale, come conseguenza della realizzazione della serie e della sua pubblicazione sulla famosa piattaforma che ne ha acquisito il diritto di trasmissione internazionale.

Questa sorta di mini-romanzo era stato pubblicato in un'antologia del 1983 con il titolo 'Dieci piccoli umani', con un chiaro riferimento alla celebre opera di Agatha Christie.

Nightflyers è una serie di fantascienza che mescola insieme thriller e horror

La serie è già andata in onda negli Stati Uniti [VIDEO] dal 2 al 13 dicembre 2018, riscuotendo consensi misti. Lo show ha in ogni caso attirato su di sé una grande attenzione, soprattutto per l'autore del racconto, che è anche produttore esecutivo della serie. La prima stagione è composta da dieci episodi che saranno pubblicati l'1 febbraio su Netflix. Vediamo di cosa parla questa sci-fi un po' thriller, un po' horror. Nightflyers segue l'avventura nello spazio di otto scienziati anticonformisti e di un telepatico con grandi capacità, che viaggiano a bordo della navicella spaziale 'Nightflyer'. Il gruppo è partito con una missione: trovare forme di vita aliene ed entrarci in contatto per poterle studiare.

Durante il viaggio, però, si verificano degli eventi inaspettati e drammatici che mettono in pericolo la missione e la vita degli scienziati. Questi fatti misteriosi e inquietanti mettono a dura prova le certezze dell'equipaggio e i membri cominciano a dubitare gli uni degli altri. Cercare di sopravvivere renderà la missione ancora più difficile.

Nightflyers: il cast e i personaggi

Nella serie [VIDEO] Nightflyers gli attori che interpretano i membri dell'equipaggio sono: Eoin Macken nel ruolo di Karl D’Branin, David Ayala nei panni di Roy Eris, Jodie Turner-Smith interprete di Melantha Jhirl e Angus Sampson nella parte di Rowan. A questi si aggiungono Sam Strike nel ruolo di Thale, Maya Eshet in quello di Lommie, Brían F. O’Byrne nella parte di Auggie e Gretchen Mol in quella della dottoressa Agatha Matheson.