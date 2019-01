Annuncio

Annuncio

Nella puntata del 24 gennaio del talk show condotto su Rai2 da Caterina Balivo, la prima ospite in studio è stata Pamela Prati. La show girl ha parlato della sua vita a 360 gradi, dalla sua infanzia difficile passata in collegio all'amore con Marco, a cui ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento per quanto le sta dando.

Pamela Prati si commuove parlando della madre

Pamela Prati è una showgirl, attrice e cantante italiana nata a Ozieri nel 1958, ed è molto amata dal pubblico per i suoi trascorsi con successo in TV.

Leggi anche Maria De Filippi sotto accusa per il maglione costosissimo sfoggiato a Uomini e Donne

Nel consueto appuntamento giornaliero con Vieni da Me su Rai2, è stata ospite di Caterina Balivo e ha voluto raccontare alcuni lati inediti della sua vita, che per diversi anni le ha riservato molte sofferenze.

Advertisement

La cassettiera si è aperta subito con una dote sorprendente che l'attrice possiede, vale a dire l'arte del ricamare, coltivata in collegio grazie all'aiuto delle suore.

"Sono andata in collegio a un anno e mezzo con i miei fratelli e le mie sorelle [VIDEO]. Mia mamma era stata lasciata da mio padre e non aveva possibilità di mantenerci, in quanto eravamo otto. Il collegio era lontano da casa e mamma veniva a trovarci per portarci del cibo caldo". Si apre così la puntata di Vieni da Me, con una confessione d'infanzia che nessuno poteva immaginare per Pamela.

"In collegio siamo rimasti per sette anni, visto che mamma dopo è riuscita a riportarci a casa. Durante la mia infanzia ho capito il vero valore di amore e famiglia." Il racconto continua con altri aneddoti importanti e a tratti toccanti, e in studio arrivano le prime lacrime in ricordo della mamma, una situazione che colpisce anche Caterina Balivo, visibilmente emozionata per le parole della Prati.

Advertisement

I migliori video del giorno

"Le suore non ci facevano vedere Gian Burrasca ed erano molto severe, erano in poche quelle buone, la mia infanzia è stata rubata dal collegio e ho recuperato solo quando sono riuscita a prendermi cura di mia mamma, che per me era tutto".

Gli attestati di stima per il compagno Marco

Non solo il collegio e l'amore verso la madre tra gli argomenti trattati da Pamela Prati, visto e considerato che ha voluto dichiarare pubblicamente tutta la sua stima e il suo amore per il compagno di vita Marco.

Dopo anni di sogni mai realizzati Pamela ha una famiglia tutta sua, un sogno che è riuscita a realizzare a 60 anni. "Marco è l'amore della mia vita, quell'amore che ho cercato per tutta la vita e che mai avevo trovato. Presto ci sposeremo e vivremo tra America e Francia [VIDEO], per proteggere i nostri bambini dai media italiani". Una dichiarazione d'amore importante per un uomo che l'ha resa felice dopo un'infanzia da incubo, per la gioia dei tanti fan che da sempre amano Pamela Prati.