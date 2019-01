Annuncio

Paola Caruso, la famosa 'Bonas' del programma 'Avanti un altro', condotto da Paolo Bonolis, è incinta da diversi mesi. Il padre del bambino, però, secondo quanto rivelato dalla ragazza, non si sarebbe comportato molto bene nei suoi confronti. La showgirl ha dato luogo a diverse interviste e ospitate televisive nelle quali ha trattato l'argomento, portando alla luce dei dettagli sconvolgenti. Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice ha, infatti, letto una lettera scritta dalla Caruso, che si è rivelata essere a dir poco sconvolgente.

Il contenuto di questa missiva è stato molto forte. Paola ha accusato la sorella del suo ex Francesco Caserta di averle augurato di perdere il bambino e morire lei stessa.

Barbara D'Urso legge in diretta la sconvolgente lettera di Paola Caruso con le minacce di morte

Barbara D'Urso, durante la puntata di ieri di Domenica Live, ha letto pubblicamente la famosa lettera scritta da Paola Caruso. Il contenuto si è rivelato essere una sorta di denuncia di tutti i maltrattamenti subiti dalla showgirl.

Paola ha confessato che la sorella del suo ex le ha augurato le peggiori cose: 'A me, incinta, è stato augurato di perdere il bambino e di morire io stessa'. Nel leggere queste affermazioni, la padrona di casa ha sbarrato gli occhi ed è rimasta interdetta. Poi ha proseguito, titubante, nella lettura e, ad un certo punto, è stata costretta a fermarsi [VIDEO]. 'No, questo non lo leggo, c'è un limite a tutto', ha affermato Barbara D'Urso.

Dinanzi a gravissime offese, la conduttrice non ha potuto fare a meno di prendere le distanze da quanto dichiarato dal momento che quella resta, sicuramente, la versione dei fatti di Paola Caruso. Versione che è stata ripetutamente smentita dal suo ex fidanzato Francesco Caserta e da tutta la sua famiglia. Le persone in questione, infatti, ritengono che la ragazza si sia inventata tutto solo per mettere in cattiva luce il suo ex fidanzato.

Anche Rosa Perrotta aspetta un bambino: l'annuncio a Domenica Live

Ad ogni modo, la vicenda è molto delicata e la verità sembra essere molto più complicata di quanto sembri. Rimanendo in tema di gravidanze, Barbara D'Urso ha ospitato in studio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione [VIDEO]. I due hanno finalmente confessato cosa si nasconde dietro la loro separazione. La ragazza è, infatti, incinta ed ha deciso di trascorrere il resto della gravidanza a casa della sua famiglia. L'ex tronista ha appreso la notizia qualche settimana fa, quando già era incinta di due mesi. Una notizia davvero inaspettata e che nessuno si aspettava. Ovviamente i due piccioncini hanno fatto sapere che comunque le nozze, che erano previste per il mese di giugno, non sono state accantonate. Non ci resta che attendere per scoprire gli ulteriori sviluppi sulla coppia formata da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta.