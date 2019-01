Annuncio

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono una delle coppie più chiacchierate del mondo del Gossip. I due giovani vista anche la popolarità di entrambe sono molto seguiti da tantissimi follower sui social, ma non mancano le malelingue che spesso mettono in giro delle voci infondate sul loro conto.

Nei giorni passati sulla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini è apparso un articolo dove si parlava di una presunta crisi della coppia [VIDEO].

In realtà la news non sembrava essere poi così tanto infondata, visto che se si guardano attentamente i profili social di entrambe i due diretti interessati non compaiono in uno scatto insieme dai primi di gennaio.

A pochi giorni dalla voci di una presunta rottura tra i due hanno deciso di fare chiarezza direttamente i due fidanzatini. Su Instagram sia Federico Rossi che Paola Di Benedetto hanno pubblicato uno scatto che li ritrae insieme felici e complici. Sia il cantante che l'ex naufraga hanno così messo a tacere tutte le voci delle malelingue. Ma un raffreddamento all'interno della coppia sembra che ci sia stato. A spiegare anche questa situazione, ci ha pensato la rivista Chi.

Rossi-Di Benedetto: in crisi per colpa di Stefano De Martino

Sulla pagine della rivista Chi si è parlato di una presunta crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Secondo quanto raccontato sul giornale diretto da Alfonso Signorini al momento la crisi tra i due sarebbe stata superata, ma i rapporti si sono raffreddati da Capodanno.

Il cantante del duo Benjy&Fede sembra che non abbia digerito la scelta della fidanzata, ovvero quella di passare la fine dell'anno con Stefano De Martino e l'amica Adelaide. L'ex Madre Natura per Capodanno ha scelto di non seguire il suo fidanzato, che era in concerto con il suo partner a Bari. L'ex naufraga vicentina ha scelto di passare la notte di San Silvestro in uno chalet in montagna. Al momento però la situazione sembra essere rientrata.

Paola e Federico: ipotesi matrimonio

Alcuni rumors in passato avevano ipotizzato un presunto matrimonio in vista tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Nonostante la giovane età di entrambe era stato dichiarato che il cantante era pronto a convolare a nozze con la sua fidanzata. In realtà poi la notizia è rimasta solamente una chiacchiera di gossip, ma alcuni fan di Federico avevano sconsigliato il ragazzo a fare un passo così importante solamente dopo poco tempo. Chissà che dopo la crisi, i due non decidano davvero di diventare marito e moglie.